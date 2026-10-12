Günther Jauch stichelt bei „Wer wird Millionär?“ gegen Markus Söder„Gibt eine große Chance ...“

Seit dem laufenden Schuljahr ist es in Bayern Pflicht, bei „festlichen Schulveranstaltungen zur Verleihung von Abschlusszeugnissen“ die Bayernhymne zu spielen. Von dieser Neuerung schien „Wer wird Millionär?“-Kandidat Eike Sievers jedoch noch nie etwas gehört zu haben.

Stattdessen sinnierte er über eine andere Antwortmöglichkeit: Muss jede bayerische Schule künftig zur Abschlussveranstaltung den Ministerpräsidenten Markus Söder einladen? „Kann man ja machen, aber der kann ja nicht zu jeder Schule fahren“, überlegte Sievers laut. Lachend ergänzte Günther Jauch: „Das Problem ist vor allen Dingen: Es gibt eine große Chance, dass der Söder jedes Mal hingeht.“

Noch absurder als ein quer durch die Schulen des Landes tourender CSU-Chef erschien dem Kandidaten jedoch eine mögliche Pflicht zum Ausschank von Weißbier. So blieb, nicht ohne Hilfe des 50:50-Jokers, zuletzt nur die korrekte Antwortmöglichkeit.

Team verweigert Foto-Hilfe: Günther Jauch ist „empört“

Kandidat Eike Sievers tat sich mit so mancher Frage schwer. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Meine Güte! Da bricht es aber aus jemandem heraus“, hatte Günther Jauch noch einige Augenblicke zuvor gestaunt, als Eike Sievers jubelnd auf dem Quiz-Stuhl Platz nahm. Der Kandidat platzierte dabei einen kleinen Plastik-Killerwal vor sich - einen „Glücks-Orca“, wie er erklärte. Zumindest bei der Fragenauswahl schien die Gunst des Schicksals jedoch nicht auf Sievers' Seite.

Schon bei der 1.000-Euro-Frage musste er das Publikum zurate ziehen. „Was zeichnet sich im Gegensatz zum Standardmodell durch seine meist eckig-ovale Form aus?“ beantworteten 78 Prozent der Anwesenden korrekterweise mit „Zimmermannsbleistift“. Jauch und Sievers hingegen schienen verwirrt - und diskutierten ausgiebig darüber, ob Bleistifte in der Regel eckig oder rund seien.

Nichtsdestotrotz loggte der Kandidat die richtige Antwort ein. Jauchs anschließende Anfrage an die Redaktion, doch bitte ein Bild eines Zimmermannsbleistifts einzublenden, blieb ohne Erfolg. „Ich bin empört“, schnaubte der Moderator. „Heute Nacht ist das der meistgegoogelte Begriff.“

„Ist ja hier der Wahnsinn“

Auch die nächste Frage stellte Jauch und sein Gegenüber vor Rätsel. Gefragt war, welcher der Begriffe „Ironmanni“, „Nordic-Waldi“, „Tour-De-Franzi“ und „Marathoni“ im Duden zu finden sei. Obwohl der Zusatzjoker dem Kandidaten bereits die Antwort „Marathoni“ genannt und ihm damit zu 2.000 Euro verholfen hatte, fachsimpelte Günther Jauch weiter über den Begriff. „Ist ja hier der Wahnsinn“, stellte er schließlich fest, „wir kriegen uns wegen jeder Frage hier im Lulli-Bereich in die Haare.“ Er seufzte: „Für die Auflösung von Millionenfragen haben wir ein Zehntel der Zeit gebraucht.“

„Gebt diesem Mann bitte für 4.000 Euro jetzt eine für uns alle lösbare Frage“, flehte der Quizmaster schließlich sein Team hinter den Kulissen an. Dass auch die in Jauchs Augen „okaye“ Aufgabenstellung zur neuen Pflicht bei bayerischen Schulveranstaltungen dem Kandidaten zu schaffen machte, konnte der Moderator kaum fassen. „Ich glaube, ich sage nichts mehr“, stöhnte er.

Ob Eike Sievers sich im weiteren Verlauf seiner Teilnahme leichter tun wird, bleibt abzuwarten. Vorerst wurde sein Auftritt durch das Ende der Aufzeichnung unterbrochen. Zu sehen gibt es „Wer wird Millionär?“ immer montags, 20.15 Uhr, bei RTL und bereits vorab bei RTL+. (tsch)