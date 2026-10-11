Jauch ist nach Beschwerde seiner Kandidatin baff„Sie fühlen sich geschlechtsspezifisch benachteiligt?“

Es ging schon um 32.000 Euro. Dann strahlten erst Günther Jauchs Augen bei der Frage - und die der Kandidatin trübten sich. „Wer stand im Tor, als Antonín Panenka einen legendären, später nach ihm benannten Elfmeter in einem EM-Finale verwandelte: Sepp Maier, Toni Schumacher, Oliver Kahn oder Toni Turek?“ Quizmaster Jauch trällerte fröhlich „Weiß ich!“, aber Kandidatin Hannelore Grühn aus Buchholz wusste es nicht.

Die 82-Jährige ist zwar Schaf- und Börsenexpertin, von Fußball aber hat sie nach eigener Auskunft wenig Ahnung. Lediglich den Namen Sepp Maier hatte sie „schon mal gehört“. Immerhin konnte ihr geholfen werden: Sie setzte ihren Extra-Joker - einen Gast aus dem Publikum - ein. Und der konnte das überzeugend aufdröseln.

Sepp Maier war's, der vergeblich hechtete, als Panenka für die Tschechen in frecher und zuvor nie gezeigter Schlitzohrigkeit den Ball vom Elfmeterpunkt in die Mitte des deutschen Tores lupfte. Maier hatte keine Chance, die Tschechen gewannen das EM-Finale in Jugoslawien - auch weil Uli Hoeneß, fast ebenso legendär, seinen Elfer direkt zuvor haushoch über den tschechischen Kasten „in den Nachthimmel von Belgrad“ gedroschen hatte.

Die Euphorie von Günther Jauch über eine Fußballfrage konnte Kandidatin Hannelore Grühn nicht teilen. (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Copyright: RTL/Stefan Gregorowius

Das alles vernahm Kandidatin Grühn mit gedrosseltem Interesse, denn noch leuchtete die eingeloggte Antwort nicht auf Grün. Jauch erzählte noch. „Ich merke nur, wie Menschen schreien und fuchteln und sagen 'Das weiß ich!'“. So wie er halt bei der Fragestellung. Da wurde es Frau Grühn zu bunt.

Günther Jauch: „Deshalb bin ich oft noch dümmer, als man mir anmerkt“

„Aber Herr Jauch. Es sind nur zwei Männer aufgestanden. Und Sie stellen mir so eine Frage als Frau?“, rügte sie ein bisschen schnippisch. Jauch hakte nach: „Das heißt, Sie fühlen sich geschlechtspezifisch benachteiligt ...“, und Frau Grühn fiel ihm mit einem beherzten „Ja“ ins Wort. Jauch: „Und Sie wollen jetzt ein offizielles mediales Verfahren eröffnen?“

„Nein“, setzte die Kandidatin an, „aber Fragen bekommen, die ich beantworten kann.“ Ja, wer will das nicht, wenn er auf dem heißen Ratestuhl sitzt. Geht aber nicht, wie Jauch freundlich erklärte. Erstens suche er die Fragen gar nicht selber aus und zweitens kenne er auch die Antworten nicht, weil das ja unfair wäre, wenngleich sich Möglichkeiten ergeben könnten: „Sonst kämt ihr hier in die Sendung und wir machen Halbe-Halbe.“ Aber: „Das geht natürlich nicht“, erklärte Jauch, „und deshalb bin ich oft noch dümmer, als man mir anmerkt.“

Ende gut, alles gut: Die vom Mann aus dem Publikum vorgeschlagene Antwort war korrekt, womit Frau Grühn auf 32.000 Euro Gewinnsumme und somit ins Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ kam. Dort trifft sie auf zwei weitere Senioren, die sich in der dritten Show qualifizierten: Hans-Werner Kraul und Heidi Aster zockten sich ebenfalls auf 32.000 Euro, Petra Täscher spielte die für die Final-Quali nötigen 16.000 Euro ein.

Das Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ steigt am Donnerstag, um 20.15 Uhr bei RTL und ist vorab bei RTL+ zu sehen. (tsch)