Jauch stutzt, als ihm WWM-Kandidatin von früherer Teilnahme erzählt„20 Mark gab es fürs Mitmachen“

Stolze 64.000 Euro nahm Miriam Haus nach ihrer „Wer wird Millionär?“-Teilnahme mit nach Hause. Bereits 25 Jahre zuvor hatte sie es schon einmal in die RTL-Sendung, aber nicht auf den Quizstuhl geschafft. Dennoch sei sie damals nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen, wie die Kandidaten nun einem völlig verblüfften Günther Jauch erzählte.

„Ich war damals sehr viel aufgeregter“, erinnerte sich die Teilnehmerin aus Kalsruhe. Gerade einmal 21 Jahre alt sei sie damals gewesen. „Ansonsten hat sich ja nix verändert. Die wischen hier einmal im halben Jahr feucht durch, aber mehr passiert hier eigentlich auch nicht“, scherzte Jauch und deutete auf den Studioboden: „Wenn hier so richtig das Licht angeht, dann sehen Sie auch, das ist schon ein bisschen abgeschrabbelt. Aber im Fernsehen sieht alles toll aus.“

Günther Jauch war überrascht, als die Kandidatin von ihrer damaligen Teilnahme erzählte. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch noch etwas sei bei Miriam Haus' damaliger Teilnahme anders gewesen, fiel dem Moderator ein: „Damals war ja noch D-Mark!“ Die Kandidatin nickte: „20 Mark gab es fürs Mitmachen.“ Als Jauch irritiert nachhakte, erklärte sie: „Jeder, der an dem Abend nicht gewonnen hatte, hat so einen Zwanni in die Hand bekommen.“

Günther Jauch überlegt: „Ich glaube, der kam von mir“

Der Quizmaster stutzte: „Schwarz und unversteuert?!“ - „Bar auf die Hand“, bestätigte die 46-Jährige erneut. „Es gibt keinen Zwanni hier“, stellte Jauch umgehend gegenüber den weiteren Kandidatinnen und Kandidaten klar. Dann mutmaßte er lachend: „Ich glaube, der kam von mir.“

Ob sie nun von Günther Jauch oder der Produktion gestiftet wurden: Ihre 20 D-Mark habe sie damals gut investiert, erinnerte sich die Optikerin: „Damals gab es noch für zwei Mark ein Kölsch.“ Somit habe der ihr ausgehändigte Schein immerhin für zehn Gläser Bier gereicht.

Nach ihrer diesmaligen Teilnahme dürften die vom Preisgeld getätigten Einkäufe nun etwas üppiger ausfallen - immerhin erspielte sich Miriam Haus mit 64.000 Euro die höchste Summe des Abends. Zu sehen gibt es die gesamte Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ am Montag, 20.15 Uhr, bei RTL und bereits vorab bei RTL+. (tsch)