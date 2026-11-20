„Ich weiß, wem ihr Jubel gilt“, begrüßte Günther Jauch am Donnerstagabend das Publikum im „Wer wird Millionär?“-Studio. Schließlich, erklärte der Moderator, handle es sich um eine ganz besondere Ausgabe der Quizsendung: das Prominenten-Special, bei dem berühmte Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen des RTL-Spendenmarathons für den guten Zweck antreten. Von einem der vier Star-Gäste fehlte zunächst jedoch jede Spur.

„Wir freuen uns auf die Moderatorin Sophia Thomalla“, eröffnete Jauch seine Vorstellungsrunde und reichte der 37-Jährigen die Hand. Als er anschließend Joachim Llambi ankündigte, blieb der Platz neben dem Quizmaster aber vorerst leer. „Da hängt es ein bisschen. Macht nichts“, befand Jauch und hieß Felix Lobrecht und Carolin Kebekus willkommen, die im Gegensatz zu Llambi das Studio betraten.

Joachim Llambi erschien zunächst nicht im WWM-Studio. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

„Sollen wir gleich anfangen?“, wandte sich der Moderator an Carolin Kebekus. Die schien verwirrt: „Aber da fehlt doch noch jemand!“ Daraufhin fragte auch Jauch „Wo ist denn der?! Ist der ausgetreten noch mal?“ Er blickte suchend umher: „Das gibt es doch nicht. Ich habe ihn doch angesagt!“

Günther Jauch: „Das ist ein böses Menetekel“

Da ließ sich der „Let's Dance“-Juror dann doch noch blicken. „Sie haben nichts gesagt“, entschuldigte Llambi sein spätes Erscheinen lachend. Jauch hingegen schwante Übles: „Das ist ein böses Menetekel.“ Schließlich hinterfragte sich der Moderator selbst: „Habe ich jemanden falsch angesagt? Nein. Das wäre ja der erste Fehler in 27 Jahren.“

Als Joachim Llambi später selbst auf dem Quizstuhl Platz nahm, kam es zur nächsten Panne. „61 Jahre alt, verheiratet“, stellte Jauch seinen Gast vor. Der korrigierte ihn umgehend: „62 Jahre alt. Da lege ich Wert drauf!“ Der Moderator schüttelte den Kopf - und notierte sich etwas auf seinen Moderationskarten: „Da werden Köpfe rollen“, scherzte er. „Da wird eine Planstelle frei bei uns.“

Insgesamt erspielten die vier Prominenten in der Sendung 139.000 Euro, die der Stiftung „RTL - Wir helfen Kindern“ zugutekommen. Zuzüglich 100.000 Euro, die der Sender selbst beisteuerte, belief sich die endgültige Spendensumme der Show auf 239.000 Euro. (tsch)