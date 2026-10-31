„Was Männer irritieren kann“Günther Jauch enthüllt, was ihn an der Toilette im WWM-Studio stört

Die Monstera kann in freier Natur bis zu fünf Meter hoch wachsen. Das Exemplar, das Quiz-Kandidat Ruben Jochem bei „Wer wird Millionär?“ (Montag, 2. November, 20.15 Uhr, RTL, vorab bei RTL+) dabei hatte, war hingegen nur wenige Zentimeter hoch - und rief Moderator Günther Jauch ein anderes Gewächs ins Gedächtnis.

Kandidat Ruben Jochem setzte mit seinem Glücksbringer, einer kleinen Monstera-Pflanze, bei Günther Jauch pikante Erinnerungen frei. Am Ende schenkte ihm Jauch den ihn störenden stacheligen „Obelisken“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das Pflänzchen erinnerte Jauch an etwas, das „Männer irritieren kann“ - nämlich eine andere Pflanze im Studiokomplex. Anfangs zierte sich Jauch noch, meinte dann aber: „Wenn Sie 500 Euro sicher haben, erzähl ich's.“ Ruben Jochem, 30-jähriger Kandidat aus Freiburg, tat allen den Gefallen. Und Jauch erzählte.

Seit 27 Jahren mache er diese Sendung, schilderte er. Ebenso lang gebe es in der Herrentoilette im WWM-Studio über dem Urinal auf der Ablagefläche auch eine Pflanze. Seit fast 30 Jahren wachse da ein Kaktus im Glas ungebremst vor sich hin. Jauch: „Und dieses versiffte Ding steht da seit 27 Jahren da oben und immer wenn ich da ..., dann glotze ich diesen Kaktus an, der sich in einer Form entwickelt hat, die Männer irritieren kann.“

Er habe da all die Jahre „großzügig drüber weggeblickt“, aber: „Wenn ich da Ihre Pflanze sehe, die Sie Monstera nennen ...“ Jauch schickte jemanden in den Backstage-Bereich, um den Kaktus zu holen.

Machte Günther Jauch Schleichwerbung bei „Wer wird Millionär?“?

Schleichwerbung? Ach was! Günther Jauch konterkarierte bei „WSer wird Millionär?“ die werbeverhindernden Maßnahmen der Regie und hielt das Etikett seiner Krawatte grinsend in die Kamera. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dann stand er da, der Kaktus. Jauch platzierte die Pflanze zwischen sich und dem Kandidaten, war dann aber auch nicht ganz zufrieden. „Jetzt sitz ich hier und glotz von hier aus“, schüttelte er über sich selbst den Kopf.

Auch die Regie hatte Einwände, denn auf dem Glas des Kaktus' war eine Aufschrift zu lesen. Die galt es aus schleichwerberischen Gründen zu verbergen. Jauch drehte und schob das Glas, aber die Regie war nie ganz einverstanden. Jauch auch nicht: „Da steht doch brettelbreit 'True Fruits' drauf“, führte er die die Sorge um ungewollte Werbung ad absurdum. Und setzte noch einen drauf und drehte seine Krawatte um und hielt breit grinsend das Etikett in die Kamera.

Der Kaktus fand letztlich sogar ein neues Zuhause. Günther Jauch schenkte „den Obelisken“ dem Kandidaten zum Abschied, damit dessen Monstera nicht so alleine sei. „Ich bin ihn los, den Kaktus“, jubelte der Moderator schließlich. Ob es ein Nachspiel gibt? Denn die Regie teilte mit: „Der gehört Ihnen doch gar nicht ...“ (tsch)