„Wir spielen mal die ersten Fragen - und dann mache ich ein Geständnis“, kündigte Günther Jauch beim „Wer wird Millionär?“-Promi-Special am Donnerstagabend an, als Sophia Thomalla auf dem Quizstuhl Platz nahm. Kurz darauf löste der Moderator sein Versprechen ein: „27 Jahre gibt es 'Wer wird Millionär?' und ich habe das noch nie zugegeben“, erklärte er. Immer wieder würden Menschen von ihm wissen wollen, ob die Sendung live ausgestrahlt werde. Es sei „die häufigste Frage“, die ihm gestellt werde.

Nun sage er erstmals offiziell: „Nein, die Sendung ist nicht live.“ Grundlos sei sein Geständnis nicht, ließ der Moderator das Publikum wissen. Die Show sei nämlich rund 18 Stunden nach dem Sieg von Sophia Thomallas Partner Alexander Zverev bei den US Open aufgezeichnet worden, den Jauch am Vorabend gemeinsam mit der TV-Moderatorin verfolgt habe. „Es war wirklich einer der größten und tollsten Siege, die ich gesehen habe“, schwärmte der 70-Jährige über das Finalspiel vom 13. September.

Umso erfreuter sei Jauch, dass der Tennisstar aus New York ins WWM-Studio zugeschaltet werden könne. „Ich fühle mich gut, aber ich habe nicht geschlafen“, erklärte Zverev dem Moderator im Video-Call und fragte, wie sich seine Lebensgefährtin bislang im Quiz geschlagen habe. „Es geht jetzt gleich erst um 8.000 Euro. Also sie ist von der Million nicht mehr weit weg“, scherzte Jauch, woraufhin der Profisportler lachte und sich dafür umgehend Schelte von Thomalla einfing: „Wat lachst'n da?!“

Alexander Zverev nimmt Sophia Thomalla in Schutz: „Für 1.000 Euro ist die Zollstock-Frage gemein“

Die 37-Jährige wiederum wollte wissen, ob Zverev ihre 1.000-Euro-Frage hätte beantworten können: „Aus wie vielen Segmenten besteht der übliche Zollstock, den jeder Heimwerker zu Hause hat?“ Während Thomalla selbst gehadert hatte, nannte ihr Partner ohne Zögern die korrekte Antwort „zehn“. Dennoch befand Zverev: „Da muss ich sagen, für 1.000 Euro ist die Zollstock-Frage gemein.“

Wie Sophia Thomalla nach dem Anruf verriet, war eigentlich ein gemeinsamer „Wer wird Millionär?“-Auftritt des Paares geplant. „Wenn er vorm Finale ausgeschieden wäre, wäre er heute dabei gewesen“, bestätigte Jauch und resümierte: „Er hat die Priorität richtig gesetzt.“

Auch in Abwesenheit ihres Partners schaffte es die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla bis zur 500.000-Euro-Frage. Die jedoch beantwortete sie nach einem inkorrekten Tipp ihres Telefonjokers, des Handballers Silvio Heinevetter, falsch und stürzte auf 500 Euro ab. Insgesamt erspielten die vier Prominenten - zu Gast waren auch Joachim Llambi, Carolin Kebekus und Felix Lobrecht - in der Sendung 139.000 Euro, die der Stiftung „RTL - Wir helfen Kindern“ zugutekommen. Zuzüglich 100.000 Euro, die der Sender selbst beisteuerte, belief sich die endgültige Spendensumme der Show auf 239.000 Euro. (tsch)