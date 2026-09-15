Abschied von König Harald V.11 royale Szenen, die kaum jemand im Fernsehen bemerkte

Rund fünf Stunden dauerte der Staatsakt in Oslo, mit dem Norwegen und die europäischen Königshäuser Abschied von König Harald V. nahmen. Während Millionen Fernsehzuschauer den Trauerzug und die Zeremonie im Dom verfolgten, spielten sich am Rande des Protokolls Szenen ab, die in den offiziellen TV-Bildern oft nur am Bildrand oder hinter verschlossenen Palasttüren zu sehen waren.

Elf Details und Beobachtungen, die den Tag prägten:

32 Soldaten brechen ohnmächtig zusammen

Soldaten marschieren durch die Osloer Innenstadt, bevor der Sarg des verstorbenen Königs Harald V. vom Palast zur Osloer Kathedrale für seine Beisetzung überführt wird. Copyright: Beate Oma Dahle/NTB Scanpix/AP/dpa

Stundenlanges Stillstehen in Uniform forderte bei den norwegischen Streitkräften einen hohen Tribut. Entlang der 1,2 Kilometer langen Prozessionsstrecke und an den Ehrenposten mussten die Sanitäter im Laufe des Tages 32 Mal eingreifen, weil Soldaten wegen Kreislaufproblemen ohnmächtig zu Boden gingen.

Kronprinzessin Victoria schließt nach 25 Jahren einen besonderen Kreis

König Carl Gustaf von Schweden, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel gehen hinter dem Sarg her, in dem König Harald V. vom Palast zur Kathedrale von Oslo überführt wird. Copyright: Carina Johansen/NTB Scanpix/AP/dpa

Dass Kronprinzessin Victoria von Schweden im Dom vor den Altar trat, geschah auf direkte persönliche Bitte von Norwegens neuem König Haakon. Sie las das Franziskusgebet – und schloss damit einen bemerkenswerten Bogen: Exakt dieselben Zeilen („Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung bringen“) hatte Victoria bereits im August 2001 auf der Hochzeit von Haakon und Mette-Marit vorgetragen.

Das Stöckelschuh-Marathon auf Kopfsteinpflaster – Königin Letizia hält durch

Der 1,2 Kilometer lange Trauermarsch vom Schloss zum Dom verlangte vor allen Dingen den weiblichen Gästen physisch einiges ab. Während die Herren in bequemen Uniform- und Anzugschuhen schritten, mussten die Damen auf dem groben Pflaster der Karl Johans gate in eleganten Pumps Haltung bewahren.

Spaniens König Felipe und Königin Letizia beim Trauerzug in Oslo: Trotz ihres bekannten Fußleidens bewältigte Letizia den rund 1,2 Kilometer langen Weg vom Königspalast zur Kathedrale auf Pumps mit Absatz. Copyright: AFP

Besonders bemerkenswert war hier der Auftritt von Königin Letizia von Spanien: Obwohl sie seit Jahren an einem schmerzhaften Morton-Neurom im linken Fuß leidet und bei offiziellen Terminen inzwischen oft auf flache Schuhe ausweicht, bewältigte sie die gesamte Prozession auf Absätzen im Gleichschritt mit den anderen Trauergästen.

Handy-Klingeln in der Schweigeminute

Es war der feierlichste Moment im voll besetzten Osloer Dom: die offizielle Schweigeminute für den verstorbenen Monarchen. Ausgerechnet in diese absolute Stille hinein schrillte plötzlich der laute Alarmton eines Mobiltelefons durch das Kirchenschiff. Der oder die Schuldige blieb unentdeckt. Aus den Reihen der Königsfamilien stammte das Gerät laut „Svensk Damtidning“ jedoch nicht.

Königin Mette-Marits Kräfte-Einbruch

Norwegens König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit winken nach dem Trauerzug und der Trauerfeier für Norwegens König Harald V. vom Balkon des Königspalasts. Copyright: Markus Schreiber/AP/dpa

Nach dem Dom-Gottesdienst zeigte sich Königin Mette-Marit noch sichtlich bewegt und unter Tränen auf dem Schlossbalkon dem Volk. Für den anschließenden Empfang der europäischen Royals in der Oberen Vestibül reichten die Kräfte der an einer chronischen Lungenfibrose leidenden Monarchin jedoch nicht mehr aus; sie musste sich vorzeitig zurückziehen.

Besondere Botschaft an Kronprinzessin Victorias Revers

Die schwedische Kronprinzessin Victoria spricht während der Trauerfeier für König Harald V. in der Kathedrale von Oslo ein Gebet. Copyright: Lise Åserud/NTB/dpa

An Kronprinzessin Victorias schwarzem Trauerkleid fiel ein funkelndes Schmuckstück ins Auge. Die Brosche war keine zufällige Leihgabe aus der Stockholmer Schatulle, sondern ein persönliches Geschenk von Harald V. an sein königliches Patenkind, das sie ihm zu Ehren anlegte – kurz bevor sie während der Trauerfeier in der Kathedrale von Oslo an das Mikrofon trat, um ein Gebet für ihn zu sprechen.

Ignoriert Königin Sonia Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby während der Trauerfeier. Copyright: AFP

Für einen auffälligen Moment sorgte Königin Sonia beim Eintreffen in der Kathedrale. Wie unter anderem das spanische Magazin „¡HOLA!“ beobachtete, ging die norwegische Königin an ihrem Enkel Marius Borg Høiby vorbei, ohne ihn zu begrüßen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen. Die Szene fiel besonders deshalb auf, weil Marius gemeinsam mit seiner Familie an der Trauerfeier für seinen Großvater Harald V. teilnahm. Das Magazin wertete Sonias Verhalten als möglichen Affront gegenüber ihrem Enkel.

Selenskyj zu Fuß im Trauerzug

Bundespräsident Frank-Walter Setinmeier (l), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (M) und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store (r) schreiten hinter dem Sarg mit König Harald V. vom Königspalast zur Kathedrale von Oslo. Copyright: Gorm Kallestad/POOL NTB/AP/dpa

Für die norwegischen Sicherheitsbehörden bedeutete der Tag absolute Ausnahmesituation: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj schritt unangekündigt zu Fuß mitten im Tross der Staatschefs mit. Auf den Dächern entlang der Karl Johans gate postierten sich Scharfschützen, während am Boden hunderte Personenschützer im Dauereinsatz waren.

Vier Minuten Zittern vor dem Balkon

Als sich der von der Menschenmenge erwartete Balkon-Auftritt um vier Minuten verzögerte, hallten lautstarke Rufe durch die Menge: „Haakon, wo bist du?“. Copyright: AFP

Nach dem Ende der Beisetzung warteten tausende Menschen auf dem Schlossplatz ungeduldig auf Norwegens neues Königspaar. Als sich der Auftritt um vier Minuten verzögerte, hallten lautstarke Rufe durch die Menge: „Haakon, wo bist du?“. Das Gelächter schlug in Jubel um, als die Türen schließlich aufgingen.

Königin Sonjas Tränen ließen den Jubel explodieren

Königin Sonja nach der Beisetzung von König Harald V. auf dem Balkon. Copyright: Håkon Mosvold Larsen/NTB/dpa

Der emotionalste Moment auf dem Balkon gehörte nicht den neuen Regenten, sondern Königin Sonja. Als die 89-Jährige nach 58 gemeinsamen Ehejahren erstmals als Witwe heraustrat, brandete der lauteste Applaus des Tages auf. Sonja rang vor den Augen der Landsleute mit den Tränen, bevor die Menge spontan die Nationalhymne „Ja, vi elsker dette landet“ anstimmte.

Chris O’Neills Höflichkeitsgeste hinter Palasttüren

Beim internen Empfang der Königsfamilien nach der Beisetzung hielten norwegische Kameras eine Reihe herzlicher Gesten für Kronprinzessin Ingrid Alexandra fest.

Während Prinz Daniel und Königin Máxima sie tröstend umarmten, wählte Prinzessin Madeleines Ehemann Chris O’Neill eine traditionellere Geste: Er hob die Hand der 22-jährigen Thronfolgerin und deutete einen galanten Handkuss in der Luft an.