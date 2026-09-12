Beim Staatsbegräbnis für König Harald V. von Norwegen in Oslo zogen Königin Letizia von Spanien und Königin Máxima der Niederlande mit einer nahezu identischen Modewahl die Blicke auf sich, wie die renommierte spanische Tageszeitung „ABC“ berichtet.

Beide Monarchinnen bewiesen bei der Trauerfeier demnach ihr feines Gespür für royalen Dresscode und entschieden sich für eine klassische Kombination aus tiefschwarzen Ensembles, breiten Haarreifen und funkelnden Perlen. Letizia wählte dafür ein bewährtes, schlichtes Tweed-Kleid der hauseigenen Palast-Schneiderinnen mit Midi-Länge, kombiniert mit bequemen Pumps, einer Carolina Herrera-Tasche und einem auffälligen Perlen-Collier samt passenden Ohrringen.

Königin Letizia und Königin Máxima: Perlen als stilles Zeichen des Respekts

Auch Königin Máxima zeigte sich in strenger Trauerkleidung und trug ein tailliertes Wollkleid mit Reverskragen, Gürtel und Handschuhen. Genau wie die spanische Königin bändigte auch die niederländische Monarchin ihr Haar mit einem schwarzen Haarreif und setzte bei den Schmuckstücken auf dezente Perlenohrringe.

Die Verbindung von mattschwarzen Stoffen mit weißen Perlen gilt im Hochadel laut „ABC“ seit jeher als traditionelle Trauer-Geste, die Würde und Respekt ausdrückt.

Neben Letizia und Máxima griffen auch weitere prominente Trauergäste wie Norwegens Königin Sonja, die spanische Altkönigin Sofía, Kronprinzessin Victoria von Schweden sowie die niederländische Thronfolgerin Catharina-Amalia zu dieser zeitlosen Symbolik.

Nach dem letzten Geleit: Das niederländische Königspaar, Königin Máxima und König Willem-Alexander, tritt nach der bewegenden Zeremonie für Norwegens verstorbenen König ins Freie. Copyright: AFP

Die Zeremonie im Osloer Dom geriet zu einem tief bewegenden Staatsakt für den verstorbenen König Harald V., bei dem sich Spitzenvertreter aus ganz Europa die Klinke in die Hand gaben. Ein sichtlich ergriffener König Haakon und Königin Mette-Marit führten den 1,3 Kilometer langen Trauerzug vom königlichen Schloss zur Kathedrale zu Fuß an, während Zehntausende Bürger am Straßenrand Abschied nahmen.

Nach dem emotionalen Gottesdienst kehrte die norwegische Königsfamilie zum Palast zurück und zeigte sich noch einmal gemeinsam auf dem Schlossbalkon, um den Applaus und den Zuspruch des trauernden Volkes sichtlich gerührt entgegenzunehmen.