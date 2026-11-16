„Nächstes Kapitel beginnt“„Let's Dance“-Star Mathias Mester wird zum ersten Mal Vater

Der ehemalige Para-Leichtathlet Mathias Mester (40) wird Vater. Gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Holtmann erwartet er sein erstes Kind. Die Schwangerschaft machten beide am Sonntag (15. November) mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram öffentlich.

In dem veröffentlichten Video umarmt Holtmann ihren Partner von hinten und hält ein Paar weiße Babysöckchen in die Kamera. Anschließend zeigen sich beide mit Kappen, auf denen „Mom“ und „Dad“ steht. Dazu schreiben sie: „Unser nächstes Kapitel beginnt.“

Mathias Mester und Christina Holtmann kündigen Baby für 2027 an

Die eingeblendete Jahreszahl 2027 deutet darauf hin, dass das Baby im kommenden Jahr zur Welt kommen soll. Mit dem Hashtag „Adventure“ bezeichnet das Paar den bevorstehenden Familienzuwachs als Abenteuer.

Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche aus dem Prominentenkreis. „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse reagierte mit fünf roten Herzen. Tänzerin Malika Dzumaev schrieb: „Awww wie sehr ich mich für euch freue. Herzlichen Glückwunsch.“

Moderatorin Patrice Aminati gratulierte ebenfalls und bezeichnete die Nachricht als „wundervolle Nachrichten!“. Moderatorin Marlene Lufen kommentierte: „Oooh, wie schön!!!!! Glückwunsch“.

Mathias Mester wurde durch Para-Sport und TV-Auftritte bekannt

Die Baby-Nachricht gewährt einen seltenen Einblick in das Privatleben des 40-Jährigen. Über seine Partnerschaften sprach Mester bislang nur wenig öffentlich. Auch seine Partnerin Christina Holtmann ist sportlich aktiv. Auf ihrem Instagram-Profil bezeichnet sie sich als „Hybrid Athlete“. In den vergangenen Monaten waren beide dort bereits mehrfach gemeinsam zu sehen.

Mester stammt aus Münster und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Para-Leichtathleten. Aufgrund seines Kleinwuchses startete er in den Klassen F40 und F41. Zu seinen Disziplinen gehörten Speerwurf, Kugelstoßen und Diskuswurf. Bei Welt- und Europameisterschaften gewann er zahlreiche Medaillen.

Einem breiteren Fernsehpublikum wurde Mester 2022 durch seine Teilnahme an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ bekannt. Zusammen mit Profitänzerin Renata Lusin erreichte er das Publikum mit seinen Auftritten. Darüber hinaus war er unter anderem in den Formaten „Hot oder Schrott – Die Allestester“ und „The Masked Singer“ zu sehen. (jag)