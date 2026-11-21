Versöhnliche Worte von Oliver Pocher: Der Comedian hat bei einem Live-Auftritt in Hannover, seiner Heimatstadt, Christian Düren ein öffentliches Friedensangebot gemacht. Düren ist der neue Partner von Pochers Ex-Frau Amira Aly (34).

Gemeinsam mit seinem Mitbewohner, dem Sänger Pietro Lombardi (34), nahm Pocher am Donnerstagabend (19. November) eine neue Folge ihres Podcasts „Patchwork Boys“ auf. Über die Veranstaltung berichtet die „Bunte“.

Knapp drei Stunden dauerte die Show, und schon zum Auftakt kam Pocher auf ein Familientreffen zu sprechen, das erst kurz zurücklag. Sein älterer Sohn war am 11. November sieben Jahre alt geworden. Gefeiert wurde mit einer Fußballparty in der Strassenkicker Base von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (41).

Geburtstagsfeier im Regen: Pocher bittet Düren ins Trockene

Unter den Gästen war auch Moderator Christian Düren (36). Er und Amira Aly haben im Oktober eine gemeinsame Tochter bekommen. Nach Angaben der „Bunte“ scherzte Pocher auf der Bühne zunächst, er liebe das Kind wie eines seiner eigenen. Danach schlug er jedoch ernstere Töne an.

Amira habe wie gewohnt eine Fußballtorte gebacken, erzählte der Comedian. Christian Düren habe das Baby vorbeigebracht – und weil es in Strömen regnete, habe er den 36-Jährigen hereingebeten: „Komm doch rein!“ Mit einem so kleinen Kind sei es draußen schließlich ungemütlich gewesen.

Pocher wünscht sich normales Miteinander für die Kinder

Später in der Show wandte sich Pocher mit versöhnlichen Worten direkt an Düren: „Meine Hand ist ausgestreckt. Es ist in Ordnung. Die haben jetzt ein Geschwisterchen. Das werden sie ihr Leben lang haben und da haben sie mit zu tun. Und das ist jetzt ein Teil der Familie. Alles gut.“

Das Neugeborene, so Pocher, könne nichts für die Vorgeschichte der Erwachsenen. Manchmal müsse man eben über seinen eigenen Gefühlen stehen. Vielleicht seien noch nicht alle Beteiligten so weit – den Kindern zuliebe müsse man nun aber normal weitermachen.

Oliver Pocher und Amira Aly waren seit 2016 ein Paar, 2019 heirateten sie. Aus der Beziehung gingen zwei gemeinsame Söhne hervor. Nach der Trennung 2023 lieferten sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht, bevor ihre Ehe schließlich geschieden wurde. Heute ist Amira mit Moderator Christian Düren liiert. Im Oktober 2026 bekamen die beiden eine gemeinsame Tochter. (red)