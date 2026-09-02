Prime Video gibt exklusive Champions-League-Spiele bekannt - ein deutsches Team geht komplett leer aus

In einer Woche startet die Champions League in die neue Saison - und wird von Prime Video mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal eröffnet. Am Dienstag, 8. September, wird das Spiel um 21 Uhr beim Streamingdienst exklusiv als erste von sieben Partien der Ligaphase mit deutscher Beteiligung übertragen.

Auch fünf der sechs weiteren Spiele, die Prime Video allesamt am Dienstagabend um 21 Uhr überträgt, stehen fest, wie Prime Video nun offiziell bestätigt hat. Diese Champions-League-Duelle zeigt Prime Video exklusiv:

1, Spieltag: Borussia Dortmund gegen FC Villarreal (Dienstag, 8. September, 21 Uhr)

Die Entscheidung für den 7. Spieltag der Ligaphase steht noch aus. Hier wird Prime Video am Dienstag, 19. Januar 2027, um 21 Uhr entweder Aston Villa gegen Borussia Dortmund oder VfB Stuttgart gegen Club Brügge zeigen. Da der 8. Spieltag ausschließlich am Mittwoch, 27. Januar, stattfindet, ist keines der letzten Spiele der Ligaphase bei Prime Video zu sehen. RB Leipzig geht als einziges deutsches Team bei den Prime-Video-Übertragungen komplett leer aus.

Christoph Kramer prognostiziert Champions-League-Finale

In einer Presserunde blickt Clemens von Thielmann, Business Lead Sports Deutschland bei Prime Video, auf die „bislang erfolgreichste Saison“ für den Streamingdienst zurück. Dabei sorgte das spektakuläre 5:4 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel für einen neuen Reichweiten-Rekord. Erstmals verfolgten nach eigenen Angaben über fünf Millionen Haushalte eine Fußball-Übertragung bei Prime Video.

Ob es für den FC Bayern diesmal für das Finale oder gar zum Titel reicht? Das ist für Prime-Video-Experte Mats Hummels jedenfalls nicht auszuschließen. Der ehemalige BVB-und-Bayern-Star zählt in der Presserunde die Bayern zu den Titelanwärtern dazu, sieht aber keinen klaren Top-Favoriten. Experte Christoph Kramer lehnt sich da deutlich weiter aus dem Fenster: „Ich sage das Finale: Barcelona gegen Bayern.“ (tsch)