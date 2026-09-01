Youssoufa Moukoko scheint wieder auf dem Sprung zu sein. Der ehemalige Dortmunder Stürmer steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem erneuten Vereinswechsel.

Der 21-Jährige soll den FC Kopenhagen nach nur einem Jahr verlassen und sich dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Çorum FK anschließen. Moukoko ist bereits zum Medizincheck nach Istanbul gereist, wie aus Berichten hervorgeht. Laut Sky müssen nur noch letzte Details geklärt werden, bevor der Transfer offiziell verkündet werden kann.

Youssoufa Moukoko vor Wechsel in die Türkei

Türkische Medien sprechen von einer möglichen Ablöse in Höhe von rund drei Millionen Euro. Die dänische Quelle „Bold“ berichtet hingegen von einer Leihe mit anschließender Kaufoption.

Çorum FK, neu in der Süper Lig, hat bereits 21 neue Profis verpflichtet und in der laufenden Saison mit einem 2:2 gegen Meister Galatasaray auf sich aufmerksam gemacht. Moukoko wäre der 22. Neuzugang des Aufsteigers.

Youssoufa Moukoko konnte hohen Erwartungen beim BVB nie erfüllen

Der in Kamerun geborene und in Deutschland aufgewachsene Angreifer galt einst als eine der größten Sturmhoffnungen des deutschen Fußballs. Als jüngster Bundesliga-Spieler der Geschichte debütierte er bei Borussia Dortmund und gehörte 2022 zum WM-Kader der Nationalmannschaft. Um sein Alter gab es immer wieder wilde Spekulationen.

Nach durchwachsenen Jahren in Dortmund folgte 2024 eine Leihe zu OGC Nizza, wo er in 22 Spielen zwei Tore erzielte. Im Sommer 2025 wechselte er für etwa fünf Millionen Euro fest zum FC Kopenhagen, für den er in 46 Pflichtspielen 18 Tore erzielte.

In der aktuellen Saison blieb er in fünf Einsätzen bislang ohne Treffer. Für Moukoko wäre der Wechsel nach Türkei bereits der dritte Vereinswechsel in drei Jahren.

Im Sommer 2023 war der ehemalige BVB-Shootingstar sogar beim 1. FC Köln Thema. Die Kölner Verantwortlichen sollen damals versucht haben, eine Leihe des Angreifers in die Wege zu leiten. Allerdings kam das Interesse des FC offenbar erst kurz vor Transferschluss auf, sodass sich Moukoko nicht mehr überzeugen lassen wollte. (mbr)