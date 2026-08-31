Der Heimauftakt der Erstliga-Fußballerinnen von Bayer 04 endete mit einem 1:2 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg. Damit konnten die Spielerinnen um den Leverkusener Trainer Roberto Pätzold nicht an den 2:0-Auftaktsieg bei RB Leipzig anknüpfen, sie zeigten jedoch eine couragierte Leistung gegen den favorisierten Vizemeister.

Pätzolds Team hatte sich einiges vorgenommen. Schließlich galt es, nach dem 1:5 im letzten Heimspiel gegen den siebenmaligen Deutschen Meister etwas gutzumachen. Und der Bayer-Coach hatte betont, seine Elf habe „allen Grund dazu, mit großem Selbstbewusstsein in diese Partie zu gehen und dem Gegner auf Augenhöhe zu begegnen“. Zumal hinter dem VfL eine anspruchsvolle Woche lag, die das Team mit einem 8:2-Bundesliga-Sieg in Nürnberg und einem 2:0 gegen Inter Mailand in der Champions-League-Qualifikation erfolgreich gemeistert hatte.

Trotz des größeren Umbruchs ist der VfL Wolfsburg nach wie vor eines der Top-Teams im deutschen Frauenfußball Roberto Pätzold, Trainer der Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen

„Trotz des größeren Umbruchs ist es nach wie vor eines der Top-Teams im deutschen Frauenfußball“, so Pätzold. Er hatte für Außenstehende überraschend auf eine seiner besten Spielerinnen verzichten müssen: Carlotta Wamser, die zum Auftakt in Leipzig noch der Startelf angehört hatte, verlässt Leverkusen. Die 14-malige Nationalspielerin unterschrieb einen Vertrag bis 2030 bei Manchester City. Der englische Klub zahlt nach übereinstimmenden Medienberichten inklusive Bonuszahlungen eine Ablösesumme von 650.000 Euro für die 22-Jährige.

Maja Sternad (Mitte) von Bayer 04 Leverkusen im Kopfballduell mit Wolfsburgs Janina Minge. Copyright: IMAGO/as-sportfoto

Die Leverkusener Formation ohne Wamser hatte die erste große Chance, als nach einer Ecke Marlene Müller per Volleyschuss die Latte traf und Lilla Turanyi im Nachsetzen über das VfL-Tor köpfte (16.). Acht Minuten später schlug Wolfsburg zu: Ella Peddemors narrte mit ihrem Dribbling gleich mehrere Leverkusenerinnen und schloss mit einem platzierten Schuss zum 1:0 ab. Dabei blieb es bis zum Pausenpfiff.

Bayer 04 war nun gefordert und Bayer 04 lieferte: Ein Eckball von Carolin Simon landete von Paulina Platner verlängert bei Ostermeier, die aus kurzer Distanz traf (51.). Die Hoffnung auf einen Punktgewinn hielt jedoch nicht lange. Nur sieben Minuten nach dem Ausgleich bereitete Anny Kerim-Lindland für Cora Zicai vor und die Wolfsburgerin traf zur erneuten Führung der Gäste. Die eingewechselte Lobke Loonen kam noch einmal aussichtsreich zum Abschluss, doch das 2:2 wollte nicht mehr fallen.

In der Meisterschaft geht es für Bayer 04 am Freitag (4. September/18.30 Uhr) mit der Begegnung bei der TSG Hoffenheim weiter. Wolfsburg trifft zwei Tage später um 14 Uhr auf den SV Werder Bremen.

Bayer 04 Leverkusen tritt im DFB-Pokal am 27. September in Berlin an

Bekanntgegeben wurden zudem die Anstoßzeiten für die Matches im DFB-Pokal. Die Leverkusenerinnen treten demnach in der ersten Hauptrunde am Sonntag ( 27. September/14 Uhr) beim Zweitligisten FC Viktoria Berlin an. Die Partie findet im Stadion Lichterfelde in der Bundeshauptstadt statt. Gelingt der Mannschaft von Trainer Pätzold das Weiterkommen, geht es zwischen dem 31. Oktober und 2. November mit dem Achtelfinale weiter. Das Viertelfinale folgt am 10. und 11. März kommenden Jahres, das Halbfinale am 3. und 4. April und das Endspiel in Köln am 17. Mai.

Bayer 04: Borggräfe - Merino Gonzalez (75. Loonen), Turanyi, Ostermeier, Simon (62. Brandau) – Müller, Zdebel, Platner (75. Misini), Fudalla (62. Tomasiak) - Kramer, Sternad (85. Mädl). Tore: 0:1 Peddemors (24.), 1:1 Ostermeier (51.), 1:2 Zicai (59.). Zuschauer: 1184.