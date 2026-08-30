Der Kader von Bayer 04 ist zweifelsohne talentiert. An Qualität mangelt es nicht. Die entscheidende Frage lautet deshalb – genau wie in der vergangenen Saison – anders: Hat dieser Kader genügend Spieler, die eine Partie an sich reißen, wenn der eigene Fußball nicht funktioniert?

Es geht um Führung und die Bereitschaft, sich in ein Spiel hineinzubeißen. Spitzenmannschaften erkennt man nicht nur daran, wie sie einen Gegner mit Ballbesitz und schnellen Kombinationen beherrschen. Man erkennt sie daran, wie sie reagieren, wenn der Gegner das nicht zulässt. Bayer 04 muss diese Frage bei jeder Personalentscheidung stellen.

Wer bringt Ordnung in eine unruhige Partie? Wer fordert den Ball, wenn die Mannschaft verunsichert ist? Wer gewinnt den entscheidenden Zweikampf, statt auf die perfekte spielerische Lösung zu warten? Und wer zieht den Karren aus dem Dreck, wenn er dort liegt? Carles Martínez muss dabei genau hinschauen. Der Trainer darf seine Aufstellung nicht allein danach ausrichten, wer den schönsten Fußball spielt. Er muss vor allem in der aktuellen Phase jene Spieler bevorzugen, die den Kampf vor das Spielerische setzen, wenn die Partie es verlangt.

Bayer 04 kann es sich nicht leisten, irgendeine Form von Arroganz oder Passivität an den Tag zu legen. Kein Gegner wird zur Seite treten, nur weil Leverkusen den besseren Kader besitzt. Wer glaubt, ein Spiel werde sich irgendwann zugunsten der eigenen Qualität drehen, verliert womöglich genau die Minuten, in denen es entschieden wird.

Blick zum FC Bayern kann helfen

Ein Blick nach München zeigt, dass sich diese Überheblichkeit abgewöhnen lässt. Der FC Bayern wirkt unter Vincent Kompany wie eine Mannschaft, die sich ihren Erfolg erarbeitet. Die großen Namen laufen, pressen und verteidigen. Leverkusen braucht das auch. Bei der Kaderplanung darf nicht nur zählen, wie viel Talent ein Spieler besitzt. Es muss ebenso darum gehen, welche Haltung er mitbringt.

Der Anspruch auf die ersten vier Plätze bleibt berechtigt. Dafür muss die Werkself mehr sein als die Summe ihrer technischen Möglichkeiten. Genau danach muss Martínez auswählen.