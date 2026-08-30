Ein Like dauert einen Augenblick. Die Fragen, die es aufwirft, können länger bleiben. Alicia Andrich, die Ehefrau des Leverkusener Mittelfeldspielers Robert Andrich, versah während der Partie bei der SV Elversberg einen Instagram-Beitrag des „kicker“ mit einem Like. Der Beitrag zeigte die ersten beiden Tore des Aufsteigers gegen Bayer 04.

Dort stand: „Lukas Petkov trägt sich in die Geschichtsbücher des 59. Bundesligisten ein und bringt diesen gegen Leverkusen in Führung. Und wäre das nicht genug, legt Campbell gleich noch einen Treffer nach.“ Am späten Abend verschwand die Reaktion wieder.

Ob der Klick eine Botschaft enthielt, ein Versehen war oder schlicht keine tiefere Bedeutung hatte, ist offen. Fest steht: Er fällt in eine Phase, in der die sportliche Situation von Robert Andrich bei Bayer 04 ohnehin Fragen aufwirft - und Alicia Andrich schon in den Vorwochen in den Sozialen Medien mit einem Karma-Post und angeblichen Diskussionen mit Fans für Aufsehen gesorgt hatte.

Der Post auf Instagram mit dem Like von Alicia Andrich. Copyright: Screenshot Instagram

Der 31-Jährige saß in Elversberg nach überstandener Verletzung auf der Bank und wurde beim 2:3 nicht eingewechselt. Nach dem Abpfiff feierten ihn die Leverkusener Fans dennoch mit Sprechchören. Andrich hat in Leverkusen schon größere Rollen ausgefüllt. Er war Teil der Double-Mannschaft von 2024 und zeitweise Kapitän. Zu Beginn dieser Saison wurde ihm allerdings mitgeteilt, dass er im Mittelfeld zunächst nur eine untergeordnete Rolle spielen werde.

Bleibt Robert Andrich in Leverkusen?

„Er verdient es, dass ich ihm das ehrlich sage“, hatte Trainer Carles Martínez vor dem Pokalspiel in Wiesbaden erklärt. Andrich war damals noch nicht im Kader. Der Trainer wollte dem Nationalspieler früh vermitteln, wie er seine Einsatzchancen einschätzt. Andrich hielt sich anschließend die Möglichkeit offen, den Verein zu verlassen. Ein Wechsel ist bis zum Ende des Transferfensters am Dienstag jedoch keineswegs sicher.

Im Gegenteil: Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes stellte in Elversberg einen Verbleib in Aussicht. „Ich gehe davon aus, dass er bleibt“, sagte er. Der Abgang von Exequiel Palacios zu Ipswich Town hat die Lage auf der Sechserposition verändert. Bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September, 20 Uhr, sind aber kurzfristige Entwicklungen noch möglich.

Martínez betonte nach dem Spiel, Andrich sei weiterhin Teil seiner Planung. „Er ist hier, er ist ein Führungsspieler unserer Mannschaft“, sagte der Trainer. Andrich habe nach seiner Verletzung erst zwei Tage mit dem Team trainiert. Dass er in Elversberg nicht zum Einsatz kam, muss deshalb nicht als endgültige sportliche Entscheidung verstanden werden.

Dennoch hat sich seine Ausgangslage verändert. Andrich muss sich in einen Kader zurückarbeiten, in dem Aleix García, Equi Fernández und der aktuell erkrankte Kennet Eichhorn sowie Ibrahim Maza und Malik Tillman um die Plätze im Zentrum konkurrieren. Zugleich könnte Bayer von seinen Führungsqualitäten profitieren, die der Mannschaft beim misslungenen Bundesliga-Auftakt in Elversberg fehlten.

Der Instagram-Like seiner Frau beantwortet keine der offenen Fragen. Er verschärft allenfalls den Blick auf eine Personalie, die Bayer 04 in den kommenden Tagen klären muss. Bleibt Andrich, braucht er eine sportliche Perspektive. Und der Trainer muss entscheiden, ob der frühere Kapitän diese Perspektive auf dem Platz erhält.