Mark Flekken 4

Sein Saisondebüt. In der Vorwoche durfte Pokaltorhüter Janis Blaswich ran. Sah bei den ersten beiden Gegentoren unglücklich aus, rettete dann gegen Onyeka. Bester Leverkusener Startelf-Spieler.

Lucas Vázquez (bis 55.) 5,5

Ein Schatten seiner selbst. Langsam im Kopf, langsam in den Beinen. Wirkte wie ein Altherren-Fußballer.

Jarell Quansah (ab 55.) 4

Mit mehr Präsenz als sein Vorgänger. Offensiv ohne Aktionen.

Loïc Badé (bis 55.) 5

Ohne Orientierung und Zweikampfverständnis. Fälschte den Ball beim 0:1 unglücklich ab. Hatte den Ausgleich auf dem Kopf, der Ball landete aber neben dem Tor. Trägt große Mitschuld am 0:3.

Facundo Medina (ab 55.) 3,5

Spielerisch nun wahrlich keine Offenbarung, aber der Argentinier brachte wenigstens Körperlichkeit in die Leverkusener Defensive.

Edmond Tapsoba 5,5

Katastrophaler Start in seinem ersten Bundesligaspiel als Kapitän. Lebte vor, wie man es nicht machen sollte. Sinnbildlich seine fehlende Körperspannung vor dem 0:1, beim zweiten Gegentreffer dann mit üblem Fehlpass.

Miguel Gutiérrez 5

Flankte viel – das meiste kam nicht an, wo es sollte.

Equi Fernández (bis 55.) 5

Ohne Zugriff im Mittelfeld, keine Kontrolle, versteckte sich.

Christian Kofane (ab 55.) 2,5

Traf zum späten 2:3.

Aleix García 5

Der sonst so ballsichere Stratege fand nicht zu seinem Spiel. Er sollte als Leader im Zentrum vorangehen. Davon war nichts zu sehen.

Ibrahim Maza 4,5

Mit der ungewollten Vorlage zum 1:3. Die hatte er sich durch sein Engagement verdient. Ihm gelang kaum etwas, doch er forderte immer wieder den Ball. Hatte viel Glück, dass er in der Nachspielzeit nicht Gelb-Rot sah.

Malik Tillman (bis 65.) 4,5

Noch der Stabilste in der Offensive. Auch ohne zündende Ideen, aber mit einigen Ballgewinnen und Verlagerungen.

Jonas Hofmann (ab 65.) 3

Hatte positiven Einfluss auf die Schlussphase. Sicheres Passspiel.

Afonso Moreira (bis 86.) 5,5

Konnte sich gegen den limitierten Jan Gyamerah kaum durchsetzen. Muss sich gewaltig steigern, will er seinen 30-Millionen-Euro-Marktwert rechtfertigen.

Victor Boniface (ab 86.) –

Mit vielen guten Aktionen. Bereitete das 2:3 indirekt mit seinem Lattenkopfball vor. Ist in dieser Form ein echter Gewinn für Bayer 04.

Patrik Schick 4,5

Hing in der Luft, nahm aber auch nicht aktiv am Spiel teil. Sein sonst so hervorragendes Kopfballspiel hatte er nicht mit ins Saarland gebracht. Machte immerhin noch den Anschlusstreffer. Hätte aber mehr machen müssen.