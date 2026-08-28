Ende Juli 2022 reiste Bayer 04 als klarer Favorit zur ersten Runde im DFB-Pokal ins Saarland. Gegner: die SV Elversberg aus der Dritten Liga. Leverkusen blamierte sich, schied mit 3:4 aus. Es war der erste Dominostein einer letztlich positiven Entwicklung: Wenig später wurde Trainer Gerardo Seoane abgelöst, Xabi Alonso dafür eingestellt – am Ende stand der Double-Gewinn 2024.

Vier Jahre nach der Blamage an der Kaiserlinde kehrt die Werkself zurück. Diesmal zu einem Ligaspiel. Die SV Elversberg bestreitet gegen Leverkusen ihr erstes Bundesligaspiel der Klubgeschichte. „Solche Beispiele und Erfahrungen sind hilfreich“, sagt Bayers neuer Trainer Carles Martínez zum Debakel von 2022. „Es zeigt, dass wir dort nicht einfach 90 Minuten spielen können und danach automatisch alles gut ist. Wir müssen unser Maximum geben. Wenn wir das nicht tun, werden wir leiden.“

Auch für Martínez ist es die Premiere in der Bundesliga. Der Coach weiß, dass im kleinsten Stadion der Liga, das nur rund 10.000 Zuschauer fasst, eine außergewöhnliche Atmosphäre zu erwarten ist. „Ich glaube, dass im gesamten Verein – bei den Fans, dem Trainerteam und den Spielern – große Freude herrschen wird. Sie haben sehr hart dafür gearbeitet, dort zu sein. Für sie wird es zunächst wie eine große Feier sein“, betont Martínez. „Vielleicht verspüren sie keinen Druck, sondern sehen es ein Stück weit als Geschenk, in der Bundesliga spielen zu dürfen.“

Für Leverkusen soll es der Start in eine erfolgreichere Saison werden. Das Verpassen der Champions League soll ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein. Bayer 04 will unter die ersten vier. Ein Fehlstart bei einem Aufsteiger wäre eine krasse Enttäuschung. „Meine Erwartung ist, dass wir das zeigen, woran wir jeden Tag arbeiten“, sagt der spanische Trainer. „Ich spreche mit vielen Menschen im Verein und frage, wie sie unsere tägliche Arbeit im Training und im Wettbewerb wahrnehmen. Ich sehe schon jetzt viele gute Dinge und habe das Gefühl, dass wir wachsen.“

Janis Blaswich als Pokal-Torhüter

Martínez hatte sich in der vergangenen Woche zur Rollenverteilung bei den Torhütern kryptisch geäußert. Vor dem Ligastart legte er sich nun doch fest: Mark Flekken hütet in der Bundesliga das Tor. Janis Blaswich kommt im DFB-Pokal zum Einsatz. Wie es in der Europa League aussehen wird, ist offen. Martínez ist mit beiden Torhütern sehr zufrieden. „Für mich ist es sehr wichtig, dass unsere Torhüter Vertrauen spüren. Wenn ein Spieler weiß, dass wir hinter ihm stehen, kann er bessere Leistungen bringen“, betont er.

Für den geplanten Zugang Moussa Diaby kommt der Bundesliga-Auftakt hingegen zu früh. Der Franzose, der von 2019 bis 2023 bereits das Trikot der Werkself trug, absolvierte am Freitag seinen Medizincheck in Leverkusen und sollte danach einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Der offizielle Vollzug stand bis zum Abend noch aus. Bayer 04 würde rund 28 Millionen Euro an den saudischen Klub Al-Ittihad überweisen. Damit wäre eine der letzten Kaderlücken auf der offensiven rechten Außenbahn geschlossen.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und Kaderplaner Kim Falkenberg sind aber weiter auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Guéla Doué (23) von Racing Straßburg ist im Gespräch. Doch die geforderte Ablösesumme von 40 Millionen Euro ist den Leverkusenern zu hoch. Sie hoffen, sie noch drücken zu können.

Bei Robert Andrich, der neben Martin Terrier, Kennet Eichhorn und Eliesse Ben Seghir verletzt in Elversberg fehlen wird, ist die Zukunft weiter offen. Daran ändert auch der Abgang von Exequiel Palacios zu Ipswich Town erst einmal nichts. „Im Moment bleibt die Situation bei Rob für mich genau gleich“, sagt Martínez. „Wir werden sehen, was auf dem Transfermarkt und in den kommenden Tagen passiert. Wenn alles klar ist, werde ich mit allen Spielern sprechen.“ Der Trainer hatte Andrich signalisiert, dass er mit wenig Spielzeit rechnen muss. Andrich schaut sich seither nach einem neuen Klub im In- und Ausland um.

Bis zur Schließung des Transferfensters am kommenden Dienstag ist bei Bayer 04 auf der Sechserposition noch alles offen. Nach dem Palacios-Abgang suchen die Verantwortlichen auch auf dieser Position verstärkt nach einem Zugang. Sollte das nicht klappen und Andrich bleiben, wird die Situation des Ex-Kapitäns neu bewertet.

Elversberg: Kristof - Gyamerah, Pinckert, Rohr, Günther - Keidel, Poreba - Petkov, Darvich, Campbell – Mokwa; Leverkusen: Flekken – Vázquez, Quansah, Tapsoba, Gutiérrez – García, Fernández – Maza, Tillman, Moreira – Schick; Schiedsrichter: Hartmann (Wangen im Allgäu).