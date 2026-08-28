Den aufregenderen Saisonstart erlebte ohne Wenn und Aber der kommende Gegner. Während die Fußballerinnen von Bayer 04 mit einem verdienten, aber unspektakulären 2:0 bei RB Leipzig in die Bundesliga einstiegen, verwandelte der VfL Wolfsburg erst in der Meisterschaftspartie beim 1. FC Nürnberg einen 0:2-Pausenrückstand in ein 8:2, ehe es in der Qualifikation zur Champions League gegen Inter Mailand ein 2:0 gab.

Leverkusens Trainer Roberto Pätzold richtete zunächst den Blick auf die eigene Elf. Hinter dieser liege „ein typisches erstes Saisonspiel, in dem noch nicht alles rund gelaufen“ sei. In der ersten Halbzeit habe man ein bisschen ungeduldig agiert, aber trotzdem gute Chancen besessen. Nachdem man zwischenzeitlich „etwas passiv geworden“ sei, habe man sich wieder gefangen. „Die brenzligen Situationen in der Schlussphase haben wir mit ganz großem Teamgeist gelöst.“

Bayer 04 Leverkusen ist physisch und mental bereit für das erste Heimspiel

Physisch und mental, davon ist Pätzold überzeugt, sei seine Elf bereit. „Jetzt können wir mit breiter Brust in unser erstes Heimspiel gehen“, sagt der Bayer-Coach mit Blick auf die Begegnung am Sonntag (30. August/16 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion.

Gleichwohl weiß er, dass Wolfsburg trotz der Anstrengungen unter der Woche ein anderes Kaliber ist als Leipzig. Auf die Viererkette vor Keeperin Rafaela Borggräfe, die zum Auftakt Marlene Müller, Lilla Turanyi, Selina Ostermeier und die neue Kapitänin Carolin Simon bildeten, wird reichlich Arbeit zukommen. Zudem gilt es, Nadelstiche zu setzen.

Am fehlenden Selbstvertrauen der Angreiferinnen dürfte ein Torerfolg gegen den Vizemeister nicht scheitern. Zugang Maja Sternad (SV Werder Bremen) und Cornelia Kramer, die in Leipzig als Doppelspitze agierten, schlugen beide zu. Insbesondere bei Kramer dürfte das niemanden überrascht haben. Die dänische Nationalspielerin knüpfte in der Vorbereitung an die starke Verfassung auf der Zielgeraden der vergangenen Serie an. Vor der Sommerpause hatte die 23-Jährige in vier Spielen hintereinander getroffen – hinzu kamen zwei Torvorlagen.

Wenn alle fit sind, haben wir sowohl bei der Benennung des Kaders als auch bei der Auswahl der Startelf die Qual der Wahl Roberto Pätzold, Trainer der Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen

Außerdem hat Pätzold mehr Alternativen im Angriff. In Leipzig bot er auf den Außenbahnen Vanessa Fudalla und Loreen Bender auf. Valetina Mädl, Lobke Loonen und Paulina Tomasiak wurden eingewechselt und verdienten sich ein Lob des Trainers. „Durch die Einwechselspielerinnen haben wir nochmal neue Energie bekommen“, fand Pätzold.

Ohnehin sei der Konkurrenzkampf riesig, was das Niveau hebe. „Wenn alle fit sind, haben wir sowohl bei der Benennung des Kaders als auch bei der Auswahl der Startelf die Qual der Wahl. Das ist die Situation, die in absoluten Top-Teams tagtäglich der Fall ist und die wir als Klub auch wollten. Das macht nicht nur für die kommenden Spiele, sondern auch für die gesamte Saison Mut.“