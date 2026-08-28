Neues Gesicht bei der „Sportschau“: Stephanie Müller-Spirra moderiert am Samstag (29. August) zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison die beliebte Sportsendung. Die 43 Jahre alte Sportjournalistin übernimmt die Samstagsausgabe der traditionsreichen ARD-Sendung einmalig für Lea Wagner, die Ende Juli Mutter geworden ist und derzeit pausiert.

Seit Januar 2019 gehört Spirra zum Moderatorenteam der ARD-„Sportschau“. Sie ist regelmäßig bei großen Sportveranstaltungen im Einsatz, etwa bei Olympischen Spielen, Paralympics, Handball-Weltmeisterschaften oder Fußball-Europameisterschaften.

Stephanie Müller-Spirra ist seit 2019 im „Sportschau“-Team

Seit 2022 moderiert sie zudem als eine der Hauptmoderatorinnen die Nachmittagssendung „MDR um 4“, präsentiert Sportbeiträge bei „MDR AKTUELL“ und „Sport im Osten“ und übernimmt gelegentlich den Sportblock im „ARD-Mittagsmagazin“. Seit 2025 moderiert sie außerdem den ARD-Podcast „Handball auf die 1“.

Lea Wagner bei der Arbeit. (Archivfoto) Copyright: IMAGO/Ulrich Wagner

Bis zur Rückkehr Wagners sollen Esther Sedlaczek und Alexander Schlüter, die beiden weiteren Stammkräfte der Sendung, die Präsentation der Bundesliga-Highlights übernehmen.

Lea Wagner freut sich auf ihre Rückkehr zur „Sportschau“

Die 31-jährige Wagner hatte vor knapp einem Monat eine Tochter bekommen. „Wir freuen uns, wenn Lea so weit ist, zur ‚Sportschau‘ zurückzukehren“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Aber natürlich liegen ihre Prioritäten in den nächsten Wochen erst einmal bei der Familie, und das ist auch genau richtig so.“

Wagner sagte, sie sei froh, dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gebe, die zeigten, wie sich Beruf und Familie miteinander verbinden ließen. Die Journalistin ist die Tochter des Fußballtrainers David Wagner und hat Jürgen Klopp als Patenonkel.

Wagner hält ihr Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist lediglich, dass sie im Dezember 2025 geheiratet hat. Die Identität ihres Partners hält sie jedoch bewusst geheim. (red)