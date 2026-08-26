In der letzten Woche der Sommer-Transferperiode nimmt das Personalkarussell bei Bayer 04 Leverkusen wie erwartet Fahrt auf. Mehrere namhafte Profis werden den Werksklub noch verlassen – andere dafür kommen.

Zeitnah wird die Rückhol-Aktion von Moussa Diaby über die Bühne gehen. Der Bundesligist war sich schon länger mit dem 27 Jahre alten Flügelstürmer einig, der bereits zwischen 2019 und 2023 in Leverkusen (172 Einsätze, 96 Torbeteiligungen) gespielt hatte. Knackpunkt war zuletzt eine Abfindung, die Diaby von seinem saudi-arabischen Klub Al-Ittihad FC erhalten wollte, dort soll er zehn Millionen Euro netto im Jahr verdient haben – in Leverkusen wird es deutlich weniger sein. Hier wurde offenbar eine Einigung erzielt, zuletzt hatte Diabys Berater öffentlich Druck auf Al-Ittihad gemacht. Bei Bayer 04 wird der Franzose einen Vertrag bis 2031 unterschreiben, als Ablöse sind knapp 30 Millionen Euro im Gespräch.

Im Sommer 2023 war Diaby aus Leverkusen für 50 Millionen Euro zu Aston Villa in die Premier League gewechselt. Nach einer Saison in England zog es Diaby im Sommer 2024 weiter zum Al-Ittihad FC. In Saudi-Arabien spielte der 27-Jährige unter anderem mit seinem französischen Landsmann Karim Benzema zusammen und wurde einmal saudi-arabischer Meister und einmal Pokalsieger.

Exequiel Palacios wechselt zu Ipswich Town

Im Gegenzug wird Bayer 04 einen weiteren Doublehelden von 2024 in Kürze verlieren. Exequiel Palacios, Mittelfeld-Eckpfeiler der Meister- und Pokalsieger-Mannschaft, wird sich dem englischen Aufsteiger Ipswich Town anschließen. Nach einem längeren Poker haben sich beide Vereine laut „The Athletic“ auf eine feste Ablöse von 22,5 Millionen Euro geeinigt, hinzu kommen Bonuszahlungen von bis zu 7,5 Millionen Euro. Offenbar befindet sich der argentinische Weltmeister von 2022 bereits auf dem Weg zum Medizincheck in den Osten Englands. Bayer 04 hatte Palacios 2020 für rund 20 Millionen Euro von River Plate Buenos Aires verpflichtet. Er absolvierte 186 Pflichtspiele für Leverkusen.

Auch Flügelstürmer Ernest Poku hat einen neuen Arbeitgeber gefunden, den 22-Jährigen zieht es zu Besiktas in die Türkei. Der Istanbuler Klub wird den Niederländer zunächst für drei Millionen Euro Gebühr ausleihen, anschließend soll eine Kaufpflicht über 20 Millionen Euro greifen. Bei seiner Ankunft am Bosporus wurde der gebürtige Hamburger bereits frenetisch gefeiert. Leverkusen hatte Poku vor einem Jahr für zehn Millionen Euro vom AZ Alkmaar verpflichtet. In 45 Einsätzen erzielte er fünf Tore und steuerte acht Vorlagen bei.

Auf dem Abstellgleis in Leverkusen steht zudem Ex-Kapitän Robert Andrich, auch Jonas Hofmann darf den Verein verlassen.