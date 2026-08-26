Manuel Hartmann hatte am vergangenen Wochenende die Qual der Wahl. Der U-21-Trainer des 1. FC Köln konnte vor dem Spiel in der Fußball-Regionalliga bei Rot-Weiß Oberhausen (2:1) erstmals in dieser Saison auf ein Quartett zurückgreifen, das von den Bundesliga-Profis abgestellt wurde. David Fürst, Maik Akumu und Nilas Yacobi waren dabei bekannte Gesichter, mit Gil Neves war zudem der Sommer-Neuzugang des FC mit von der Partie. Das Quartett hob das spielerische Niveau der U21 an und hinterließ bleibenden Eindruck. Die vier Talente dürften in den kommenden Wochen vermehrt in der Regionalliga zum Einsatz kommen – und sind damit ein Faustpfand für Trainer Hartmann.

Starker Eindruck in Oberhausen

Bislang bewegten sich die Spieler im Trainings- und Testspiel-Betrieb des Bundesliga-Kaders, sollen fortan aber Einsatz-Minuten unter Wettkampf-Bedingungen in der U21 sammeln. Der Coach war nach dem ersten Einsatz der Talente angetan: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Jungs so eine Leistung abliefern, nachdem sie so lange im Profi-Setting waren. Das war sehr beeindruckend, was die Jungs gezeigt haben.“

Fürst ließ auf der rechten Abwehrseite beim Aufstiegsanwärter RWO ließ nichts anbrennen. Weiter vorne auf dem Flügel wirbelte Akumu nicht nur beim ersten Kölner Treffer, den er mit einem Sprint aus dem Rücken des Gegenspielers an diesem vorbei maßgeblich vorbereitete. Yacobi war mit seinem Dribbling über den halben Platz am 2:0 beteiligt, ehe Malek El Mala vollendete. Und im Mittelfeld stach Neves nicht nur aufgrund seiner auffällig blond gefärbten Haare hervor. Der portugiesische U17-Europameister aus dem Jahr 2025 wirkte hochmotiviert und war bemüht, dem Spiel im Zentrum seinen Stempel mitaufzudrücken.

Am Samstag ist Lotte zu Gast in Köln

„Als wären sie nie weggewesen oder als wären sie kein Neuzugang in Person von Gil“, lobte Hartmann. Der Coach schwärmte von der professionellen Einstellung der Talente nach den vielen Wochen bei den Profis: „Das zeigt, dass wir hier gute Jungs beim FC haben, die das Herz am richtigen Fleck haben und, egal ob für die Profis oder in der U21, ihr bestmögliches Potenzial ausschöpfen möchten. Ich bin da sehr stolz auf die Jungs und die gesamte Mannschaft.“

Am Samstag (14 Uhr) dürften die vier Talente im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte die nächste Bewährungschance bekommen. Die Kölner gehen als Favorit ins Duell im Franz-Kremer-Stadion, denn die Gäste konnten bisher in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen (zwei Remis, zwei Niederlagen). Die U21 könnte sich mit dem nächsten Dreier im oberen Tabellenbereich festsetzen.

Die FC-Reserve hat – zumindest perspektivisch – sogar noch ein weiteres personelles Ass im Ärmel. Jonathan Friemel blieb zunächst noch im Profi-Training und saß am Montagabend beim Pokalspiel in Würzburg auf der Ersatzbank, kam aber nicht zum Einsatz. Der ehemalige U-19-Kapitän kam in der vergangenen Saison bereits zu sieben Einsätzen in der Regionalliga. Mittelfristig dürften weitere dazukommen, damit der Linksverteidiger die für die Entwicklung wichtige Spielpraxis erhält. Für die U21 wäre das nach den Eindrücken der ersten Spiele eine Bereicherung. Lionel Voufack zeigte in den ersten Wochen schwankende Leistungen auf der Position, die dem 18-Jährigen in seinen ersten Wochen im Seniorenfußball aber zugestanden werden müssen. So oder so: Die U21 hat das Qualitätsmaximum noch lange nicht erreicht – zur Freude des Trainers.