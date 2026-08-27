Angreifer Youssoupha Niang verlässt den 1. FC Köln vorübergehend und schließt sich dem FC St. Pauli an, um wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Der Angreifer für eine Saison im Unterhaus an. Die Kölner bestätigten den Transfer am Donnerstagvormittag offiziell.

Der Jungprofi blickt voller Zuversicht auf die kommende Zeit an der Elbe: „Am Ende der Vorbereitung habe ich ein sehr offenes und gutes Gespräch mit René Wagner über meine aktuelle Rolle beim FC geführt. Diese Ehrlichkeit war wichtig und hat mich gefreut, weil ich mich weiterentwickeln möchte – und dafür muss ich spielen. Deshalb bin ich sehr froh, dass mich der FC dabei unterstützt hat, mit St. Pauli einen coolen Klub zu finden, bei dem ich die Chance auf Spielpraxis in der 2. Bundesliga habe und mich weiterentwickeln kann.“

Mehr Einsatzzeit am Millerntor

Thomas Kessler, Geschäftsführer Sport beim FC, hält diesen Schritt für den 20-Jährigen für sinnvoll: „Youss hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er in seiner Entwicklung noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Gleichzeitig ist die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit in der Bundesliga bei uns aktuell begrenzt. Mit dem FC St. Pauli haben wir einen Klub gefunden, der ihm ein sehr gutes Umfeld bietet und bei dem er sich auf hohem Niveau neuen Herausforderungen stellen kann. Wir sind überzeugt, dass dies der nächste richtige Schritt in Youss’ Entwicklung ist. Wir werden seinen Weg weiterhin eng begleiten und wünschen ihm und dem FC St. Pauli eine erfolgreiche Saison.“

In den Trainingseinheiten des Sommers überzeugte der Offensivakteur regelmäßig. Unerwartet kam daher sein Fehlen beim 2:1-Pokalerfolg in Würzburg, als er gar nicht im Aufgebot stand. Zur Abwicklung der finalen Vertragsdetails war er am Mittwoch freigestellt worden.

Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart empfängt St. Pauli am Sonntag den 1. FC Kaiserslautern. Trainer Marcel Rapp gewinnt mit dem Kölner Leihspieler zusätzlichen Handlungsspielraum im Angriff sowie für die rechte Außenbahn.

Zehn Bundesliga-Einsätze verbuchte das Kölner Eigengewächs im Vorjahr, stand gegen Borussia Dortmund wie auch den Hamburger SV jeweils in der Anfangsformation. Ein eigener Treffer im Oberhaus blieb ihm bisher verwehrt. Vom Bonner SC stieß Niang 2019 ans Geißbockheim und feierte 2025 mit der U19 den Gewinn der deutschen A-Junioren-Meisterschaft. (red)