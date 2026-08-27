Der Himmel über dem Fußballplatz ist grau, zum Glück bleibt der Regen aus. Die Kinder warten gespannt auf den besonderen Moment des Tages. Immer wieder geht der Blick Richtung Eingang, Eltern halten ihre Handys bereit. Die Stimmung: aufgeregt und fröhlich. Dann ist er da. Ibrahim Maza. Die Fußballschule des Sportbunds Leverkusen ist bereits in ihrer sechsten Woche. Rund 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer sind Jungen. Etwa 20 Trainer sind im Einsatz. Der Höhepunkt steht noch bevor: eine Autogrammstunde mit dem Fußballprofi Ibo Maza.

Einer, der die Fußballschule besonders lange kennt, ist Thomas Edelmann. Seit 2009 ist er für den Sportbund Leverkusen tätig. In dieser Zeit hat er nicht nur viele Kinder kommen und gehen sehen, sondern auch erlebt, wie sich ehemalige Teilnehmer entwickelt haben. Einige von ihnen sind später erfolgreiche Fußballspieler geworden. Auch in diesem Jahr entdeckt Thomas Edelmann viel Potenzial: „Man kann schon sehen, dass da sehr talentierte Kinder dabei sind.“

Training mit den Jüngsten

Zu den Trainern gehören Max Nunziata, 20 Jahre, und Tom Jalowietzki, 21 Jahre. Die Sportstudenten sind ihrer dritten Woche dabei und betreuen eine Gruppe mit Kindern zwischen fünf und acht Jahren. Die Gruppe ist jung, lustig und manchmal auch anstrengend. Für Max Nunziata und Tom Jalowietzki gehört beides zum Traineralltag. Auch bei den Spielen wird es abwechslungsreich. Eine Übung verbindet einen Parcours mit dem Spiel „Vier gewinnt“.

Max Nunziata und Tom Jalowietzki sind Trainer des jüngsten Teilnehmer. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Was die Fußballschule für die Kinder ausmacht, zeigt sich vor allem in den kleinen Dingen. Es geht um Training und Technik, aber auch darum, mit anderen Kindern Zeit zu verbringen, neue Leute kennenzulernen und sich am Ende der Woche im Wettbewerb zu messen. „Wir machen lustige Sachen mit den Trainern und lernen nette Leute kennen“, sagt der 13-jährige Jonas.

„Ich bin seit fünf Jahren dabei. Es macht Spaß, sich in der Prüfung am Ende der Woche zu batteln“, sagt die 13-jährige Jana. Auch sportlich nehmen die Kinder etwas aus der Woche mit. Jonas, David und Rafael sind sich einig, dass ihre Technik auf jeden Fall besser geworden ist. Eva sagt: „Man braucht ein bisschen Vorerfahrung“, um sich als Mädchen gegen die Jungs im Training durchzusetzen.

Die Kinder freuen sich über Autogramme und Fotos mit den Fußballprofi Ibo Maza. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Die Aufregung steigt, als ein dunkles Auto vorfährt. Für ein Kind ist sofort klar, was gerade passiert: „Oh mein Gott, da ist er, ein Mercedes AMG, was für ein krasses Auto!“ Kurz darauf ist klar: Der besondere Gast ist angekommen – Ibo Maza. Der 20-Jährige nimmt sich Zeit für die Kinder und stellt sich ihren Fragen. Die jungen Fans wollen wissen, wer seine Idole sind? Mesut Özil und Eden Hazard. Und ob er Lionel Messi oder Christiano Ronaldo besser findet. „Ich liebe beide, aber Ronaldo ein bisschen mehr“, sagt der Bundesligaprofi. Auf die Frage: Fandest du dich gut bei der WM? Reagiert er mit einem soliden „Ja, war ganz ok.“ Als härteste Gegner nennt er Joshua Kimmich und Dayot Upamecano.

Thomas Edelmann vom Sportbund Leverkusen zusammen mit Fußballprofi Ibo Maza. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Nach den Fragen wartet der nächste Höhepunkt: die Autogrammstunde. Für Jana ist die Begegnung gerade für die Leverkusen-Fans etwas Besonderes: „Für die Leverkusen-Fans cool. Man hat mal die Chance, jemanden zu treffen.“ Auch David freut sich: „Es ist schön, dass die eine Autogrammstunde machen“.

Für Ibo Maza geht es nach der Autogrammstunde direkt in Richtung Bundesligastart. Auf die Vorbereitung blickt er zuversichtlich: „Wir trainieren gut und haben uns intensiv vorbereitet.“