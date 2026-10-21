Prinz Harry wünscht sich Versöhnung mit seiner Familie„Ich möchte, dass es klappt“

Harry hofft, „einen Schlussstrich“ unter die Streitigkeiten mit seiner Familie ziehen zu können. Wie der jüngst wieder nach England zurückgekehrte Prinz in einem Gespräch mit dem „GQ“-Magazin erklärte, wolle er die Konflikte der vergangenen Jahre hinter sich lassen.

„Es gab einige Auseinandersetzungen, die unvermeidlich waren“, sagte der 42-Jährige in dem Interview. Bei „allem, was sonst noch in der Welt vor sich“ gehe, solle man den Blick nun aber lieber auf das Allgemeinwohl richten. Harry bedauere das komplizierte Verhältnis zu seinem Bruder, Prinz William, und seinem Vater, König Charles. Darauf angesprochen werde er häufig: „Es gibt Streitigkeiten zwischen Geschwistern, es gibt zerrüttete Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern oder zwischen Kindern und einem Elternteil. Das kommt bei mir ständig zur Sprache, wenn ich mich mit Leuten unterhalte.“

Prinz Harry: „Manche Menschen wollen gar nicht, dass es klappt“

Er wolle als gutes Vorbild vorangehen. „Die Leute schauen uns vielleicht an und fragen sich: 'Wie werdet ihr das klären?'“ Möglicherweise könne eine Beilegung des Konflikts innerhalb des Königshauses auch anderen Leuten helfen, ihre „eigenen Probleme zu lösen“. Der zewifache Vater stellte klar: „Manche Menschen wollen gar nicht, dass es klappt. Ich möchte, dass es klappt.“

Weiter beteuerte er: „Natürlich will ich das. Auch hier gilt: Bei allem, was sonst noch in der Welt vor sich geht, ist es am wichtigsten, sich zu versöhnen.“ Dies sei „der entscheidende Punkt“, befand der Duke of Sussex. Auch der Öffentlichkeit sowie der Presse empfahl er, sich anderen Themen zuzuwenden. „Für mich gibt es genug Drama in der Welt und genug Drama im Leben der Menschen, als dass man sich weiterhin mit Problemen in der Familie beschäftigen müsste“, betonte Harry.

Gemeinsam mit seiner Frau sowie den zwei gemeinsamen Kindern war der Prinz Ende August von den USA nach Großbritannien gezogen. 2020 hatten sich Harry und Meghan, Duchess of Sussex, aus der Rolle als aktive Royals zurückgezogen, um erst nach Kanada und dann in die US-amerikanische Heimat der Schauspielerin auszuwandern. Das Verhältnis des Ehepaars zum Königshaus wurde dadurch stark belastet. Zuletzt hatte König Charles III. betont, dass Harry und Meghan auch nach ihrem Umzug weiterhin keine „arbeitenden Mitglieder“ der Königsfamilie seien. (tsch)