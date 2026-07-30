Neue Aufnahmen von Prinzessin Lilibet sorgen für Aufmerksamkeit unter Royal-Fans. Die auf Instagram veröffentlichten Bilder, die laut dem Magazin „Hello!“ auf dem historischen Anwesen Althorp entstanden sind, zeigen die fünfjährige Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan mit auffällig langen roten Haaren.

Das Foto entstand während eines Aufenthalts der Familie in Großbritannien im Juli. Zusammen mit ihrem älteren Bruder, Prinz Archie, und ihren Eltern besuchte Lilibet das Anwesen der verstorbenen Prinzessin Diana. Der Besuch auf dem rund 5.300 Hektar großen Anwesen galt auch als Gelegenheit für die Kinder, sich mit ihren familiären Wurzeln zu verbinden und Zeit mit ihrem Großvater, König Charles, sowie Königin Camilla zu verbringen.

Das Erbe der Familie Spencer

Die rote Haarfarbe der beiden Kinder wird häufig mit der Familie Spencer in Verbindung gebracht. Prinz Harry sprach in der Vergangenheit bereits darüber, wie stark sich dieses Erbe bei seinen Kindern zeigt. In der Talkshow „The Late Show with Stephen Colbert“ verriet er, dass er zu Beginn seiner Beziehung mit Meghan überzeugt gewesen sei, das Gen für rote Haare habe gegen die Gene seiner Frau keine Chance. Doch er sollte sich täuschen.

Bei den WellChild Awards im Jahr 2024 ergänzte Harry, dass Archie und Lilibet zwar die Haarfarbe der Spencer-Linie geerbt hätten, die Haarfülle dagegen von Meghan stamme.

Althorp hat für Prinz Harry persönliche Bedeutung

Althorp ist der Ort, an dem Prinzessin Diana aufwuchs und später ihre letzte Ruhestätte fand. Für Prinz Harry hat das Anwesen eine persönliche Bedeutung. In seinen Memoiren „Spare“ beschrieb er den Moment, als er Meghan zum ersten Mal an das Grab seiner Mutter führte.

Auch in der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ nimmt das Paar Bezug auf Harrys Umgang mit dem Verlust seiner Mutter und die Bedeutung von Dianas Erbe für die eigene Familie.

Der Besuch in Großbritannien bot zudem Gelegenheit für ein Wiedersehen mit der königlichen Familie. Auf dem Anwesen Highgrove trafen Harry, Herzogin Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet auf König Charles III. und Königin Camilla. Für den Monarchen war es das erste persönliche Treffen mit seinen Enkeln seit 2022.