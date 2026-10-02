„Quiet Luxury“Prinzessin Kate setzt neben William auf Kaschmir und Ralph Lauren

Nur eine Woche nach ihrem glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich bei einer Londoner Filmpremiere neben Tom Cruise zeigten sich Prinz William und Prinzessin Kate wieder bei einem gemeinsamen Termin im Zeichen des Sports und des guten Zwecks.

Das royale Paar reiste am Dienstag (29. September) in den Norden Englands und besuchte zunächst das Headingley-Rugby-Stadion in Leeds. Wie die US-Zeitschrift „People“ und das britische Magazin „Hello!“ berichten, stand der Besuch ganz im Zeichen des Engagements gegen die unheilbare Motoneuron-Erkrankung MND und im Gedenken an die verstorbene Rugby-Legende Rob Burrow.

Burrow, der jahrelang für die Leeds Rhinos spielte, verstarb im Juni 2024 im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen von MND. Seit seiner Diagnose im Jahr 2019 hatte er gemeinsam mit seiner Familie und seinem Teamkollegen Kevin Sinfield unermüdlich Spenden gesammelt und auf die degenerative Nervenkrankheit aufmerksam gemacht.

Prinz William, der Burrow noch vor dessen Tod mit dem britischen Verdienstorden CBE geehrt und im November 2025 das nach dem Sportler benannte Behandlungszentrum eröffnet hatte, informierte sich nun vor Ort über das Fortwirken dieser Arbeit.

Überraschung am Spielfeldrand: Sieben Ultramarathons in sieben Tagen

Im Anschluss an den Besuch in Leeds überraschten William und Kate Burrows ehemaligen Mitspieler Kevin Sinfield. Der Ex-Rugbyprofi absolviert derzeit eine extreme Spenden-Herausforderung: Er läuft an sieben aufeinanderfolgenden Tagen jeweils mindestens 45 Kilometer und steuert dabei alle zwölf Stadien der englischen Super League an.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales überraschen Sir Kevin Sinfield (2.v.r) am Ende des dritten Tages seiner „7 in 7: The Grand Finale 2026 Challenge“ im DIY Kitchens Stadium, der Heimspielstätte von Wakefield Trinity in West Yorkshire. Copyright: Mike Egerton/PA Wire/dpa

Bereits am Vortag hatte Sinfield auf der Laufstrecke königlichen Zuspruch erhalten, als er Williams Tante Prinzessin Anne traf. Einem Scherz, sich ihm für ein Stück der Strecke anzuschließen, erteilte die 76-jährige Schwester von König Charles III. laut „Hello!“ allerdings mit britischem Humor eine Absage: „Nein danke. Ich bleibe lieber bei Pferden.“

Prinzessin Kate strahlt im Oversized-Blazer

Das Magazin „People“ ordnete die Kleiderwahl der Princess of Wales dem Stil des „Quiet Luxury“ zu. Kate kombinierte eine weite Hose mit einem locker geschnittenen Oversized-Blazer. Das Smaragdgrün des Kaschmirblazers setzte sich dabei von den ansonsten in Schwarz gehaltenen Kleidungsstücken ab.

Prinzessin Kate in Ralph Lauren. Copyright: IMAGO/Spotlight Royal

Zudem griff Kate auf bereits bekannte Stücke ihrer Garderobe zurück: Sowohl der Ralph-Lauren-Blazer als auch die Hose von Roland Mouret kamen bei früheren Terminen schon zum Einsatz. Ergänzt wurde das Ensemble durch Diamantohrringe von Mappin & Webb, die das schlichte Outfit abrundeten.

Schmunzeln über strapazierte Knie und Daumendrücken für die WM

William und Kate zeigten sich beeindruckt von der extremen körperlichen Leistung des früheren Rugby-Stars Kevin Sinfield. Im Gespräch mit Jugendlichen aus dem Nachwuchsprogramm der Leeds Rhinos lobte Kate Sinfields Fitness: „Er ist superfit. Er läuft sieben Ultramarathons in sieben Tagen, das ist unglaublich viel Strecke.“ Ihr Ehemann fügte scherzhaft hinzu: „Wenn er am Ende überhaupt noch laufen kann, wird das ein Wunder sein. Seine armen Knie.“

Zum Abschluss des Besuchs richtete Prinzessin Kate noch ein Grußwort an die anwesenden Spieler, die demnächst bei der Rugby-League-Weltmeisterschaft antreten, und wünschte ihnen viel Erfolg. Kate fungiert offiziell als Schirmherrin des englischen Verbands Rugby Football League.

Da Prinz William Schirmherr des walisischen Rugby-Verbands ist, sorgt die Sportbegeisterung im Hause der Thronfolgerfamilie bei direkten Länderspielen traditionell für heitere Rivalität.