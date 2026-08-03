Prinz William und Prinzessin Kate haben zusammen mit ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Commonwealth Games 2026 in Glasgow besucht. Für die Familie bedeutete der überraschende Auftritt am 1. August eine kurze Unterbrechung ihrer Sommerpause. Für die drei Kinder war es zugleich der erste offizielle öffentliche Auftritt in Schottland.

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich mit ihren Kindern

In Schottland führt das Paar die Titel Herzog und Herzogin von Rothesay. Im Rahmen ihres Besuchs trafen Prinz William und Prinzessin Kate Athleten des Teams Wales sowie deren Familien. Zudem besuchte das Thronfolgerpaar die Sportstiftung SportsAid, die Nachwuchssportler unterstützt und deren Schirmherrin Prinzessin Kate seit dem Jahr 2013 ist.

Über ihren offiziellen Instagram-Kanal veröffentlichten Prinz William und Prinzessin Kate ein Bild der Familie und hoben die verbindende Kraft des Sports hervor. Das Paar verbringt die Schulferien der Kinder üblicherweise abseits der Öffentlichkeit, unter anderem auf dem königlichen Anwesen Schloss Balmoral in Schottland.

Seltene Auftritte der Königskinder

Die Kinder nehmen nur gelegentlich an öffentlichen Terminen teil. Zuletzt hatten Prinz George und Prinzessin Charlotte ihre Eltern zum Finale der Herren beim Tennisturnier in Wimbledon begleitet, wo Prinzessin Kate anschließend als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club die Pokale überreichte.

Auch andere Mitglieder der Königsfamilie reisten zu den Wettkämpfen nach Schottland. König Charles III. und Königin Camilla hatten die Spiele am 23. Juli mit einem Auftritt eröffnet, bei dem sie in Anspielung auf die Science-Fiction-Serie „Doctor Who“ aus einer blauen Polizeirufzelle auf die Bühne traten. Ende Juli besuchten zudem Prinzessin Anne und Prinz Edward die Wettkämpfe.

Die diesjährigen Commonwealth Games wurden in einem reduzierten Umfang ausgetragen, nachdem die Vergabe von Australien nach Schottland verlegt worden war. Sportlerinnen und Sportler aus 74 Nationen traten in zehn Disziplinen gegeneinander an.