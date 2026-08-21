„Will selbst entscheiden“Schlager-Legende plant mit 89 und zwei Schlaganfällen keinen Ruhestand

Ein Karriereende kommt für die Sängerin Siw Malmkvist auch nach gravierenden gesundheitlichen und privaten Rückschlägen nicht infrage. Die 89-jährige Schwedin, die in den 1960er-Jahren mit Liedern wie „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Harlekin“ oder dem ESC-Beitrag „Primaballerina“ in deutschsprachigen Ländern große Erfolge verzeichnete, möchte den Zeitpunkt ihres Rückzugs selbst festlegen.

Laut einem Bericht der Zeitschrift „Neue Post“ hat die Musikerin mehrere gesundheitliche Krisen durchgestanden. Schon im Jahr 2005 erlitt sie einen ersten Schlaganfall, was sie dazu veranlasste, das Rauchen sofort einzustellen.

Der Tod ihres langjährigen Partners Fredrik Ohlsson im November 2023, mit dem sie seit 1971 eine Beziehung führte, stellte einen besonders harten Einschnitt dar. Im gleichen Jahr traf Malmkvist überdies ein zweiter Schlaganfall.

Siw Malmkvist steht auch im hohen Alter noch auf der Bühne

Ungeachtet dieser Belastungen fand die Künstlerin schrittweise den Weg zurück ins Rampenlicht. Sie trat im März bei einem Musikfestival in Schweden auf und absolvierte vor Kurzem zusammen mit Prinzessin Sofia von Schweden offizielle Termine in Stockholm.

Siw Malmkvist vertrat Deutschland 1969 beim Eurovision Song Contest mit „Primaballerina“. (Archivbild) Copyright: IMAGO/TT

In ihrem Heimatland Schweden wird Malmkvist bis heute als eine Kulturikone für alle Generationen verehrt. Im Gegensatz zu deutschsprachigen Ländern, wo sie primär mit ihren Schlagererfolgen aus den 1960ern assoziiert wird, ist sie dort durch bedeutende Musical-Engagements, Theaterrollen und Auftritte in nationalen Unterhaltungssendungen als vielseitige Entertainerin im öffentlichen Bewusstsein präsent.

Nationale Ikone in Schweden

Ihre tiefe Verankerung in der schwedischen Kultur wurde zuletzt an Heiligabend 2025 deutlich, als sie für den Sender SVT die prestigevolle Aufgabe der nationalen Weihnachtsgastgeberin, der „Julvärd“, innehatte.

Einen Rückzug von der Bühne erwägt sie aus diesem Grund aktuell nicht. „Warum auch? Ich will selbst entscheiden, wann ich aufhöre“, sagte Malmkvist gegenüber der „Neuen Post“. Die Musikerin bleibt fest entschlossen, ihr berufliches Wirken nach ihren eigenen Maßstäben weiterzuführen.

Im deutschen Fernsehen ist sie ebenfalls weiterhin präsent. So war sie zum Beispiel Ende 2024 in der Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ zu Gast, wo sie für ein Medley ihrer Hits vom Publikum bejubelt wurde.