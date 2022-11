Grünheide – Tesla-Chef Elon Musk hat mit einem Gedankenspiel einer Tanzveranstaltung unter seiner geplanten E-Autofabrik bei Berlin im Internet für Aufsehen gesorgt. „Tesla sollte eine Mega-Rave-Höhle unter der Berliner Gigafabrik haben“, schrieb der US-Firmenchef am späten Montagabend (Ortszeit) bei Twitter auf Englisch. „Mit einem epischen Soundsystem und einem Woofer (Tieftöner) von der Größe eines Autos.“

Auf den Vorschlag eines Twitterers, dass dann die Elektroband Kraftwerk eingeladen werden könnte, schrieb Musk: „Und Rammstein.“ Er verband mit seiner Idee eine Umfrage, bei der bis Dienstag mindestens eine halbe Million Menschen mitmachten.

„Elon, vergiss nicht, Deine Tanzbewegungen zu bringen“

Ob Musk den Vorschlag wirklich ernst gemeint hat, blieb erstmal unklar. Allerdings ist der Tesla-Chef auch für ungewöhnliche Ideen beim Twittern bekannt. Und so machte auch das Unternehmen deutlich, dass wohl nur Musk selbst die Intention hinter dem Tweet kenne.

Zehntausende reagierten bei Twitter mit „Gefällt mir“ auf die Idee. Der Unternehmer inspirierte Tausende zu Reaktionen. Einer schrieb zum Beispiel: „Elon, vergiss nicht, Deine Tanzbewegungen zu bringen.“ Tesla will von 2021 an in Grünheide nahe Berlin rund 500.000 Elektrofahrzeuge im Jahr bauen. Rund 360 Kritiker hatten sich aus Umweltgründen mit Einwänden gegen die Fabrik gewandt. (dpa)