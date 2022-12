Eifel-Förster Peter Wohlleben „Etliche Familienmitglieder haben alles verloren“

Peter Wohlleben ist Deutschlands bekanntester Förster und Bestsellerautor („Der lange Atem der Bäume“). Er lebt in der Eifel und hat die dramatischen Folgen des Hochwassers in nächster Nähe miterlebt. „In meiner Verwandtschaft sind etliche Familienmitglieder betroffen, die teilweise alles verloren haben", sagt er im der aktuellen Podcast-Folge im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. „Die beschäftigen sich mit der Frage, ob man im Ahrtal nochmal bauen würde. Denn man hat ja mit jedem Gewitterregen Angst, dass so etwas nochmal passiert. Da geht es um viele Emotionen.“



Er glaube, dass viele Bewohner der besonders betroffenen Gebiete von sich aus sagen würden, dass sie nicht mehr dort wohn möchten. Wohlleben meint mit Hinblick auf den Klimawandel: „Auf Dauer ist es nicht mehr verantwortbar, in bestimmten Situationen – wie dem engen Ahrtal – nochmal etwas aufzubauen. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt: Das ist meine Heimat, ich will dort nicht weg.“

Den Bäumen komme beim immer drängenderen Klimaschutz eine ganz besondere Bedeutung zu: „Überall wo Wälder sind, sind die Wasserhaushalte der Landschaft ausgeglichen. Bäume können aktiv Regen produzieren. Bäume haben dieselben Interessen wie wir. Die mögen es nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu trocken.“

