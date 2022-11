Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar fürchtet angesichts der Spaltung der Gesellschaft in den USA, dass auch in Deutschland die Debattenkultur weiter leidet. „Wir leben in geteilten Gesellschaften, die nicht mehr versöhnlich sind, wenn man sich zum Beispiel in den USA Debatten zwischen Republikanern und Demokraten anschaut. Leider kommt dieses Virus der Aufspaltung auch zu uns“, sagte Yogeshwar in der zweiten Folge des KStA-Podcasts „Die Wochentester“ mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach, bei der er zusammen mit Kabarettist Florian Schroeder zu Gast war.

Auch Schroeder kritisierte, dass es immer schwieriger werde, miteinander zu debattieren. „Heute hat man sehr stark eine Schützengraben-Haltung“, so Schröder. Jeder warte darauf, dass die andere Seite etwas sagt, was das eigene Urteil bestätige. „Diese Prämisse, dass permanent auf die Gegner geschossen werde, finde ich problematisch“, sagte Schroeder.



Corona-Leugner, Hygieneregeln und die Gefahren des Herbstes

Yogeshwar und Schroeder diskutieren mit Bosbach und Rach unter anderem auch über Schroeders Auftritt vor Corona-Leugnern, die Nachlässigkeit im Umgang mit Hygieneregeln, Maskenpflicht und die Gefahren des Herbstes.

