Streeck zur Corona „Müssen in einen Sommerreifen- und Winterreifen-Modus übergehen“

Hendrik Streeck, Virologe an der Uni Bonn und Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung, spricht in der neuen Folge des Podcasts „Die Wochentester“ mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach über die aktuelle Situation in der Pandemie und die Aussichten für den Herbst und Sommer. Streeck rät unter anderem: „Wir müssen in einen Sommerreifen- und Winterreifen-Modus übergehen. Im Herbst und Winter Maske, im Sommer nicht. Und eine Corona-Impfung analog zur Grippeimpfung.“



Es sei klar, dass das Virus bleiben werde. „Anstatt zu hoffen, dass wir die Infektionsketten immer durch eine Impfung alle drei Monate unterbinden, ist es wichtig, dass jeder eine Grundimmunität aufbaut. Wir werden uns alle noch irgendwann mit diesem Virus leider infizieren. Wir können das nicht vermeiden.“

Zweiter Gast im Post ist der Russland-Kenner Fritz Pleitgen. Mit ihm sprechen „Die Wochentester“ darüber, warum sich so viele Experten in Wladimir Putin geirrt haben. Pleitgen gesteht: „Ich war fahrlässig. Auch ich habe nicht geglaubt, dass er die Skrupellosigkeit besitzt, einen Krieg anzufangen und einen friedfertigen Nachbarn wie die Ukraine zu überfallen.“

Pleitgen war zur Zeit des „Kalten Kriegs“ ARD-Korrespondent in Moskau, Ost-Berlin und Washington und sagt heute: „Es ist ein Wesenszug von Putin, dass er sagt: Ich kann wirtschaftlich und wissenschaftlich nicht mithalten, aber militärisch.“ Er glaube trotzdem nicht daran, dass Putin zum Mittel Atom greife.



Im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach rechnet Pleitgen mit deutlich mehr Widerstand aus Russland: „Ich gehe davon aus, dass diese Protestdemonstrationen noch kommen. Und dann werden Hunderttausende auf den Straßen sein.“



Über einen EU-Beitritt der Ukraine sagt Pleitgen: „Die Ukraine in die EU aufzunehmen wäre ein Akt der politischen Vernunft.“



