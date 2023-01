„Wer glaubt uns noch?“ Neues Buch von Wolfgang Bosbach im Podcast gewinnen

„Wer glaubt uns noch? Warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können“ heißt das neue Buch von Wolfgang Bosbach. Für „Wochentester“-Hörerinnen und Hörer gibt es in der aktuellen Folge des Podcasts eine exklusive Gewinnchance. Denn Wolfgang Bosbach wird fünf Bücher persönlich signieren und mit einer Widmung versehen.

Gewinnen können Sie, wenn Sie uns verraten, warum und wie Sie den Podcast hören. Also: Ganz gemütlich auf dem Sofa über die Musikanlage oder Smartspeaker wie Alexa? Oder unterwegs im Auto oder in der U-Bahn übers Smartphone?

Schreiben Sie uns, wie Sie uns hören und was Sie an den „Wochentestern“ besonders gut finden.

Ihren Namen sollten Sie nicht vergessen, damit Wolfgang Bosbach auch weiß, wem er eines von fünf Büchern widmen soll. Gewinnspielteilnahme bitte per Mail an: kontakt@diewochentester.de

Unter allen, die bis zum 7. Oktober 2022, 7 Uhr, schreiben, losen wir die fünf Bücher aus. Alle Infos zum Gewinnspiel hören Sie in der aktuellen Folge von „Bosbach & Rach - Die Wochentester“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.