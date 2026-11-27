Schon vor dem Spitzentreffen hatten die Zeichen auf Konflikt gestanden: EU-Diplomaten sprachen mit Blick auf den Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel von einem „Blutbad“ und „riesigen Drama“. Der Streit darüber, wie viel Geld die Europäische Union in den nächsten sieben Jahren bekommen soll – und wofür sie dieses ausgibt –, spitzt sich zu.

„Das muss ja auch von den Mitgliedstaaten alles bezahlt werden können“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seiner Ankunft. Als Wortführer der sparsamen EU-Länder forderte er gemeinsam mit sechs anderen Mitgliedern weitere massive Kürzungen im Haushaltsplan – und zwar an den richtigen Stellen.

Am Wochenende hatte Ratspräsident António Costa nach Gesprächen mit Vertretern aller Regierungen einen ersten Kompromissvorschlag vorgelegt. Dieser sieht vor, die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen veranschlagten Ausgaben für 2028 bis 2034 um mehr als 200 Milliarden Euro zu verringern.

Lediglich bei der Neubesetzung der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) gelang schon eine Verständigung: Auf Christine Lagarde soll der Spanier Pablo Hernández de Cos folgen, der zuvor unter anderem die spanische Zentralbank führte. Deutschland will Markus Brunnermeier als Chefvolkswirt entsenden.

Beim EU-Haushalt hingegen dürfte es noch etwas dauern. „Jetzt ist es an der Zeit, dass sich alle Staats- und Regierungschefs mit offenem Geist, konstruktiver Haltung und Kompromissbereitschaft an dieser Debatte beteiligen“, appellierte Costa zum Gipfelstart. Ob eine Einigung gelingt, hängt maßgeblich von seinem Verhandlungsgeschick und seiner Führungsstärke ab. An diesem Donnerstagabend gelang dies nicht.

Gipfel endet vorzeitig

Weil die Positionen zu weit auseinanderliegen, wird der Gipfel am Freitag nicht fortgesetzt. „Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen“, sagte Merz gegen 22 Uhr, während Ratspräsident Costa noch immer Gespräche in Kleingruppen mit Regierungschefs führte.

Zunächst dominierte an diesem Tag das „politische Theater“, wie es EU-Beamte nannten. Es fehle das Gefühl großer Dringlichkeit, weil eine Einigung erst im Dezember angestrebt wird. „Solange niemandem die Pistole auf die Brust gesetzt wird, gibt es keinen Durchbruch“, erklärte eine hochrangige Diplomatin.

Entsprechend beharrten die Regierungschefs am Donnerstag vorerst auf ihren Maximalforderungen. „Die Priorität für Europa ist aus meiner Sicht eine prosperierende Wirtschaft“, stellte Merz in Brüssel klar. „Und wir brauchen eine bessere Verteidigungsfähigkeit.“ Das gelte für ganz Europa ebenso wie für die Ukraine.

Österreichs Kanzler Christian Stocker setzte einen anderen Schwerpunkt: „Für uns ist es wichtig, dass wir die Landwirtschaft nicht vernachlässigen.“ Er halte sie für ein Zukunftsthema. Auch Frankreich besteht darauf, dass es keinen Euro weniger für seine Landwirte geben dürfe.

Für Verwunderung sorgte Emmanuel Macron: Frankreichs Präsident griff den Budgetvorschlag von António Costa scharf an. Der Vorstoß kommt überraschend, galt Paris zuvor doch als hochzufrieden mit den üppigen Agrarhilfen und hatte nun noch zusätzlichen Milliarden für die französischen Überseegebiete bekommen. Diplomaten werten Macrons Manöver vor allem als Drohkulisse mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Frühjahr und die Kandidatur von Marine Le Pen: „Entweder ihr gebt mir, was ich will, oder ihr bekommt Le Pen“, so ein Diplomat.

In Einzel- und Kleingruppengesprächen lotete Costa am Donnerstagnachmittag mögliche Kompromisse aus und bot den Regierungschefs Zugeständnisse an. Seine Hoffnung: zumindest einige Streitpunkte ausräumen. Den ersten Schritt wollte dennoch niemand am Donnerstag machen.

In einer Pressekonferenz am Donnerstagabend ließ Merz allerdings durchblicken, als der Gipfel noch andauerte, dass er weitere Kürzungen durchsetzen konnte.

Draußen demonstrieren die Bauern

Während drinnen verhandelt wurde, protestierten im Brüsseler Europaviertel erneut zahlreiche Landwirte gegen mögliche Kürzungen im Agrarsektor. Auch die Digitalverbände, die unter anderem Amazon, Apple, Google und Microsoft vertreten, kritisierten die Haushaltspläne und warnten vor einer „erneuten Verschärfung der handelspolitischen Spannungen“. Costa hatte zuvor eine Digitalsteuer für große Unternehmen vorgeschlagen, um die jährlichen Beiträge der Mitgliedstaaten zu senken.

„Eine Digitalsteuer trifft vor allem amerikanische Tech-Konzerne, da muss man vorsichtig sein“, warnte Luxemburgs Regierungschef Luc Frieden. Der niederländische Premier Rob Jetten meinte, man müsse die Frage stellen, „ob eine solche Steuer angesichts der US-EU-Handelsspannungen klug ist“. Sein Land hat zudem ein eigenes wirtschaftliches Interesse: Auch das heimische Unternehmen booking.com wäre von der Steuer betroffen.

Für weiteren Streit sorgte der Vorstoß von Merz, den 45-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine gemeinsam mit dem EU-Haushalt zu verabschieden. Die Slowakei, Ungarn und Tschechien hatten sich bereits beim letzten Mal aus der Ukraine-Finanzierung herausgezogen. „Ich sehe für dieses Jahr keine Möglichkeit, das zu wiederholen“, erteilte Merz ihnen eine entschiedene Absage. „Wenn die Europäische Union etwas finanziert, dann tut es die Europäische Union als Europäische Union, und zu dieser Europäischen Union gehören 27 und nicht 23 oder 24.“ Die drei Länder hielten jedoch an ihrer Haltung fest, obwohl der Druck wächst. „Es geht hier um Solidarität“, sagte Stocker. Frieden mahnte: „Wer Europa will, muss auch für die Ukraine einstehen.“

Es sei nicht überraschend, dass man heute nicht zu einem Abschluss gekommen sei, sagte Merz gegen Ende des Gipfels. Das habe er nicht anders erwartet. Er sei aber zuversichtlich, dass eine Einigung noch in diesem Jahr gelinge. „Ich bin mir nicht sicher, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir es hinbekommen.“

Das Ringen geht also weiter – bis zum nächsten Gipfel in drei Wochen.