AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat mit scharfen Angriffen auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Generaldebatte im Bundestag eröffnet. Traditionell macht die größte Oppositionsfraktion den Auftakt in der Aussprache zum Haushalt des Bundeskanzleramts. „Sie werden nach Ihrer ersten und letzten Amtszeit als Bundeskanzler der Insolvenz Deutschlands in die Geschichtsbücher eingehen“, sagte Chrupalla. Er warf Merz „politisches Versagen“ vor.

Industrie und Wirtschaft ginge es schlecht, behauptete Chrupalla weiter. Der Haushalt sei eine „reine Schuldenorgie“. Der AfD-Chef kritisierte erneut die deutschen Ukraine-Hilfen und rechnete diese gegen die Situation in Deutschland auf. „Wessen Kanzler sind sie eigentlich?“, fragte er Merz und wiederholte seinen bereits in einer vergangenen Bundestagsdebatte gemachten persönlichen Vorwurf, Merz kenne und möge Menschen nicht.

AfD-Chef bezeichnet Merz als „Totengräber“

Chrupalla verwies auf eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Forsa-Umfrage, wonach die militärische Unterstützung für das von Russland angegriffene Land bei den Deutschen keine Mehrheit mehr findet. Der AfD-Chef bezeichnete Merz als „Brandmaurer und Totengräber“ der eigenen Partei.

Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, spricht im Bundestag während der Beratungen zum Haushalt 2027. Copyright: Michael Kappeler/dpa

Chrupalla rief die anderen Fraktionen dazu auf, sich einer möglichen Verfassungsbeschwerde gegen den Haushalt vor dem Bundesverfassungsgericht anzuschließen. Der 51-Jährige hatte bereits angekündigt, dass dies im Falle des Zustandekommens einer ersten AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt auch von dort aus angestrengt würde.

Merz kontert: „Russland will mehr als die Ukraine“

Kanzler Merz konterte die Anwürfe kurz darauf mit deutlichen Worten. „Man kann es gegen ganz links und ganz rechts nicht oft genug sagen: Russland weiß genau, was es will. Und Russland will mehr als die Ukraine“, erklärte der CDU‑Politiker. „Wer das nicht begreift, versteht diese Welt nicht oder verfolgt ganz andere Ziele mit der Freiheit und der Offenheit und der Liberalität unseres Landes“, hieß es weiter von Merz, der für seine Worte viel Applaus erntete.

„Russland eskaliert im baltischen Raum, Russland eskaliert in Polen, Russland eskaliert im Schwarzen Meer, Russland eskaliert im Weltraum und Russland eskaliert ganz massiv auch bei uns, hier im Land, auch unter Inkaufnahme von Menschenopfern – das ist die Lage“, führte Merz aus. „Deshalb werden wir als Europäer Russland im doppelten Sinn die Grenzen aufzeigen“, kündigte der Kanzler an.

„Gemeinsame Werte gebieten Unterstützung des Angegriffenen“

Beim Treffen der sogenannten Koalition der Willigen Mitte November in Berlin habe man diese Absicht bereits bekräftigt. Die aktuellen Entwicklungen würden einen „vorsichtigen Optimismus in Richtung eines wirklichen Friedens“ erlauben, so Merz, der schließlich grundsätzlich wurde: „Allein schon unsere gemeinsamen Werte gebieten die Unterstützung des Angegriffenen.“

Kanzler Friedrich Merz bei seinem Auftritt während der Generaldebatte im Bundestag. Copyright: AFP

Es gehe jedoch nicht „allein um die Ukraine“, sondern auch „um unsere Freiheit“, erklärte der Kanzler. „Wir lernen von der Ukraine – technologisch für die zivile Nutzung, aber natürlich auch verteidigungstechnologisch.“ Derartige Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine nutzten beiden Seiten, so Merz.

„Niemand kann ganz bekommen, was er will“

Um als Land „gut durch diese Zeiten zu kommen“, sei es nötig, „dass unsere politische Ordnung im Großen und Ganzen gut und richtig ist – und sie ist es“, hieß es weiter von Merz. „Das werde ich neben allen Meinungsverschiedenheiten im Einzelnen immer wieder vertreten und verteidigen“, betonte der CDU‑Politiker. Unzufriedenheit mit Einzelentscheidungen werde sich nie vermeiden lassen, führte Merz aus.

„Niemand kann ganz bekommen, was er will und was er für richtig und für notwendig hält – und das gilt auch für mich“, stellte der Kanzler klar. „Umso mehr muss uns einen, dass wir alle das Beste für unser Land wollen und wir uns das auch gegenseitig abnehmen und glauben“, forderte Merz. „Wir brauchen mehr von einem solchen Grundwohlwollen untereinander und wir brauchen auch mehr Großzügigkeit im Umgang miteinander“, appellierte der Kanzler. (mit dpa)