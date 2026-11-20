„Und, wie läuft die Schule?“, fragt Friedrich Merz, als 15 Schülerinnen und Schüler sein Büro im Kanzleramt betreten. Als ihm ein Zweitklässler erzählt, bereits zum zweiten Mal zum Klassensprecher gewählt worden zu sein, fällt die Reaktion des Regierungschefs überschwänglich aus: „Klasse! Toll! Supergut!“

Auch sonst scheint Merz bemüht, den Kindern in der SAT.1-Sendung „Frag mal den Kanzler“ betont freundlich gegenüberzutreten. Ein Schulterklopfer hier, ein Kopfstreicheln da, am Ende der Aufzeichnung performt der Bundeskanzler sogar gemeinsam mit der Gruppe einen Mark-Forster-Song. Den Text kann Merz offenbar nicht, dafür darf er das Klangholz schlagen.

Friedrich Merz lobt unter anderem die Pünktlichkeit der Schülerinnen und Schüler. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Zuvor jedoch muss er - wie schon 2025 im Format „Kannste (nochmal) Kanzler??“ - die eine oder andere unangenehme Frage über sich ergehen lassen. „Finden Sie es denn nicht schade, dass Sie so unbeliebt sind?“, will etwa die elfjährige Anna von ihm wissen. „Weißt du“, sagt der CDU-Politiker, „wenn du in der Politik nur beliebt sein willst, dann machst du nicht alles richtig. Man muss auch Entscheidungen treffen, die nicht sofort auf Zustimmung stoßen.“

„Ihr wart pünktlich, ich war pünktlich“

Das sei bei seinen Vorgängern nicht anders gewesen, erklärt der Kanzler. „Und gerade nach dem ersten Jahr ist es häufig schwierig. Ich weiß das, ich arbeite daran.“ Er erledige seinen Job nach „bestem Wissen und Gewissen“, sagt Merz. „Wir haben noch zweieinhalb Jahre vor uns bis zur nächsten Wahl. Und bis dahin wird sich manches schon gezeigt haben, was besser geworden ist in Deutschland.“ Er gibt sich zuversichtlich: „Dann werden auch die Umfragen besser.“

Auf Letztere lege er ohnehin nur bedingt Wert. „Ich gucke nicht jeden Tag auf die Umfragen. Wenn ich das tun würde, dann würde ich manches anders machen. Aber ich mache es nicht anders, weil ich in der Sache überzeugt bin, dass wir es richtig machen müssen.“ Als er Anna fragt, ob sie mit seiner Antwort „einverstanden“ sei, nickt das Mädchen.

Beim gemeinsamen Musizieren darf Friedrich Merz das Klangholz übernehmen. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Nick, ebenfalls elf Jahre alt, fragt Merz, wie er mit dem ständigen Druck seines Amtes umgehe. „Das Wichtigste für mich ist, dass ich meinen Terminkalender so mache, dass ich immer pünktlich sein kann“, erwidert der 71-Jährige. „So wie ihr heute Morgen! Ihr wart pünktlich, ich war pünktlich“, lobt er die Kinder und sich selbst.

„Ich schlafe auch gut“

Außerdem lege er großen Wert auf guten Schlaf, erzählt Merz weiter. „Ich nehme abends nicht alle Probleme noch mal mit ins Bett, sondern wenn ich abends ins Bett gehe, ist der Tag rum. Und dann schlafe ich - und ich schlafe auch gut.“ Auch zur Arbeit gehe er gerne. „Ich freue mich, wenn ich morgens hier bin“, erklärt er und gibt den Schülern einen Rat mit auf den Weg: „Du musst Freude an deiner Arbeit haben. Sonst geht's nicht!“

Auf seine Absage an die Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya wird Merz ebenfalls angesprochen. Es habe eine Terminkollision gegeben, sagt er. Gemeint ist das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin, an dem er stattdessen teilnahm. Konfrontiert wird er auch mit seiner umstrittenen Äußerung zu Migration und „Problemen im Stadtbild“. Ihm hätten „sehr viele Menschen recht gegeben“, sagt Merz, zudem werde in den sozialen Medien vieles „skandalisiert“.

Widersprochen wird dem Bundeskanzler nie. Man kann es den jungen Interviewern - der älteste Teilnehmer ist 16 Jahre alt - nicht verdenken. Und so lautet das Fazit, das die elfjährige Anna am Ende des Tages zieht: „Er ist sehr nett.“

Zu sehen gibt es „Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz“ am Sonntag, 22. November, um 11.30 Uhr bei SAT.1. (tsch)