Heino ist bei der Gala zum 70-jährigen Bestehen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) mit dem Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Für seine Gäste sang der 87-Jährige zuvor noch sein Lied „Teure Heimat“. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz war anwesend - und zeigte sich als großer Fan.

Heino sei eine „echte deutsche Legende“, würdigte Merz den Schlager-Star an dem Abend in Berlin und bezeichnete ihn als „eigentlich der erste Grüne in Deutschland“. Denn er habe über Berge, Wiesen und Wälder gesungen, als es die Grünen noch gar nicht gab in Deutschland, so der CDU-Politiker.

Heino ist seit vielen Jahrzehnten gefeierter Schlagersänger. (Bild: 2020 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2020 Getty Images/Andreas Rentz

Als Heino im Jahr 1960 ein erstes großes Konzert in der Schützenhalle seines Geburtsorts Brilon gegeben habe, sei Merz fünf Jahre alt gewesen. „Heino war für mich eben schon immer da“, gab der 71-Jährige zu verstehen.

„Die Beatles sind heute Geschichte und der Heino singt immer noch“

Heino sagte in seiner Dankesrede: „Meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich einen anständigen Beruf erlerne. Das habe ich ihr zuliebe gemacht.“ Er habe drei Jahre Bäcker gelernt und dann noch zwei Jahre Konditor: „Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Schluss, jetzt möchte ich singen.“

Als er entdeckt und anschließend von einer Plattenfirma gefragt wurde, was er denn singen wolle, habe Heino geantwortet: „Volkslieder.“ Daraufhin habe die Firma erwidert, er könne doch in der Zeit der Beatles keine Volkslieder singen. Heino fügte an: „Und was kann ich Ihnen sagen? Die Beatles sind heute Geschichte und der Heino singt immer noch.“ (tsch)