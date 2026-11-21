Friedrich Merz, Main Character der deutschen Polit-Community, hat grad einen Banger auf Instagram rausgehauen, im Style von Memes zum Videogame „Grand Theft Auto“, aka GTA VI: Merz mit Sonnenbrille, als Kampfjet-Pilot. Einige fanden es eher hohl: Felix Banaszak, der Grünen-Chief, schreibt „Lost“ und kriegt 21.000 Likes dafür.

Safe ist: Die CDU hats nicht so mit dem „Neuland“ Internet. Ach ja, das wurde auch ein Meme. Kam von Angie Merkel 2013. Dumm, wenn Memes nicht von einem selbst, sondern über einen gemacht werden. Dann ist man Opfer. Galt bislang auch für Merz, der viral ging, als man ihn unbeobachtet gefilmt hatte, wie er sehr unbeholfen mit zwei Fingern auf seinem Laptop herumtippte.

Alle PR-Checker wissen ja: Auch negative Publicity ist Publicity. Martin Andree

Weil aber die ehrlosen Digital-Hetzer der AfD voll abgehen auf den Plattformen, dachten sich die Strategen der CDU wohl, jetzt müssten sie mal ein Überholmanöver starten. Und, wars ein Win? Die meisten finden es cringe, so wie Ricarda Lang: „Ich habe mich heute Morgen noch gefragt, wer wohl den peinlichsten Post zu GTA macht.“ Antwort? Ist klar, oder? Aber vielleicht ist es doch ein schlauer Move, denn alle PR Checker wissen ja: Auch negative Publicity ist Publicity. Einige crazy US-Bros machen seit Jahren vor, wie das geht. Vielleicht wollte Merz ja auch seinen Rival, diesen Food Influencer Söder aus Bayern, mal digital abhängen. Und zuletzt: Wenn die CDU 13 Jahre nach „Neuland“ final das Internet auscheckt – das ist doch der Knaller. Wenn die jetzt noch die NPCs von der AfD dissen, kann einem das nur recht sein.

Der Plot-Twist wäre, wenn Merz wie ein Boss die digitale Freiheit durchsetzen würde. Aber nix da! „Sie übersehen, dass Google auch in Deutschland und Europa investiert und dass wir europäische Souveränität auch mit einem amerikanischen Anbieter ermöglichen können.“ No joke. Hat Merz echt gesagt. Nee, Friedrich, das ist leider nicht wie ein Boss. Da geht noch was.

Martin Andree ist Professor für Medienwissenschaft mit Schwerpunkt digitale Medien an der Universität zu Köln. (jf)