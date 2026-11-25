Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich als jahrzehntelanger Fan des Schlagersängers Heino geoutet. Bei einer Gala zum 70-jährigen Bestehen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) würdigte er den Volksmusiker am Abend in Berlin als eine „echte deutsche Legende“.

Im Jahre 1960 habe Heino ein erstes großes Konzert in der Schützenhalle seines Geburtsorts Brilon gegeben, sagte Merz – da sei er fünf Jahre alt gewesen: „Heino war für mich eben schon immer da.“

Friedrich Merz lobt Heino als „echte deutsche Legende“

Der inzwischen 87-jährige Sänger wurde bei der Gala von der MIT mit dem Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Vorher sang er für Merz und die Gäste das Lied „Teure Heimat“.

Das Lob des Kanzlers bezeichnete Heino nach der Preisverleihung in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur als „sehr hohe Ehre“. Für die Kritik am Regierungschef zeigte der bekennende Christdemokrat, der Merz schon 2025 im Bundestagswahlkampf unterstützt hatte, kein Verständnis. „Ich bin immer hinter unserem Bundeskanzler gestanden“, sagte er auch am Galaabend.

Heino kontert Kritik und Merz nennt ihn „eigentlich der erste Grüne“

„Kritik muss man ertragen können“, gab er dem CDU-Chef mit auf den Weg. Er selbst stehe schon seit mehr als 70 Jahren in der Kritik, weil er Volkslieder singe. Er habe aber bewiesen, dass altmodisch auch modern sein könne.

Bekannt ist der Schlagerstar für Lieder wie „Blau blüht der Enzian“, „Caramba, Caracho, ein Whisky“ und „Schwarzbraun ist die Haselnuss“. Und für Merz war er „eigentlich der erste Grüne in Deutschland“: Heino habe nämlich über Berge, Wiesen und Wälder gesungen, als es die Grünen noch gar nicht gab, sagte Merz.

Heino im Tipi: MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann lobt „Handwerk pur“

Die MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann sagte, Heino habe seinen Lebensweg mit einer Ausbildung zum Bäcker und Konditor begonnen: Das sei „Handwerk pur“. Seine Leidenschaft aber sei die Musik – und mit der habe er ein ganzes Land geprägt: „Heinos Titel sind Teil unseres kulturellen Gedächtnisses.“

Heino wurde im Tipi gefeiert, einem Veranstaltungsort direkt neben dem Kanzleramt. Gesundheitsminister Carsten Linnemann machte Selfies mit ihm. Merz nahm seinen Auftritt aus der ersten Reihe mit dem Handy auf.

Heino über Bäckerlehre, Konditor und die Beatles

In seiner Dankesrede sagte Heino: „Meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich einen anständigen Beruf erlerne. Das habe ich ihr zuliebe gemacht.“ Er habe drei Jahre Bäcker gelernt und dann noch zwei Jahre Konditor: „Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Schluss, jetzt möchte ich singen.“

Als er entdeckt worden sei, habe man ihm gesagt, er könne doch nicht in Zeiten der Beatles Volkslieder singen. „Und was kann ich Ihnen sagen? Die Beatles sind heute Geschichte und der Heino singt immer noch.“

Heino über Abschied, Tour und die Toten Hosen

Ans Aufhören denkt Heino derzeit nicht – auch wenn er schon mehrfach seinen Abschied von der Bühne verkündet hat. „Solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt wie sie so ist, werde ich noch lange singen und auch noch viele damit ärgern“, sagte er der dpa. Er fühle sich selbst noch „sehr, sehr fit“.

Heinos derzeitige Tour ist bis November 2027 terminiert. Eine Spitze hatte er dann auch noch für die Toten Hosen übrig, die wie er aus Düsseldorf kommen, gerade ihr letztes Studioalbum veröffentlicht haben und deren Tour „Trink aus! Wir müssen gehen“ im kommenden Sommer endet. „Wie der Name schon sagt: tote Hose“, sagte er dazu nur. „Es sind nicht gerade meine Freunde.“ (dpa/red)