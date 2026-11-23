Der Kanzler hat gerade erst mit Ach und Krach eine wacklige und vorübergehende Senkung der Stromsteuer durchgebracht. Manche Parteikollegen von Friedrich Merz (CDU) hadern noch mit der unsoliden Gegenfinanzierung – andere rollen noch mit den Augen, wie verkorkst ihr Chef das Thema gemanagt hat. Doch da kommt schon der nächste Hieb.

Dass CSU-Chef Markus Söder unmittelbar nach der schwierigen Stromsteuer-Einigung nachlegt und noch 2027 einen Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommensteuer verlangt, setzt den Kanzler abermals unter Druck. Viele in der Unionsfraktion denken so und hätten von Merz erwartet, dass er dies bei den Haushaltsverhandlungen mit der SPD längst durchgesetzt hätte.

Söder bedient diesen Frust aus sicherer Entfernung, um Merz zu piesacken und selbst Punkte zu machen bei jenen CDU-Leuten, die von ihrem eigenen Parteichef endgültig enttäuscht sind.

Dabei sitzt der bayerische Ministerpräsident mit im Koalitionsausschuss und hätte dort jede Möglichkeit gehabt, für den Ausgleich der kalten Progression zu kämpfen. Gekämpft hat er aber vor allem dafür, dass sein Paradeprojekt – die Mütterrente – der Aufstellung des Etats nicht zum Opfer fällt.

Eine Koalition ohne Kompass

Das chaotische Last-Minute-Gerangel zeigt erneut, wie schlecht es um die Koalition und die Autorität des Kanzlers bestellt ist. Union und SPD verharren in dem Denken, wer wem was wie abtrotzen kann. Noch dazu ringen sie jeweils intern um die eigene Ausrichtung. Söder wiederum ist längst nicht der einzige Länderchef aus der Union, der dem Kanzler Hiebe versetzt. Und Merz ist politisch zu angeschlagen, um für Ruhe zu sorgen.

Schon bei diesem Bundeshaushalt muss Schwarz-Rot bangen, ob die knappe Mehrheit im Parlament steht. Im kommenden Jahr wird die Finanzlage noch deutlich schwieriger. In ihrer jetzigen Verfassung dürfte die Koalition das kaum schaffen.