Herr Dittrich, was sagen Sie einem Handwerker, der AfD wählen will?

Es ist nicht meine Aufgabe, Kollegen politisch zu agitieren. Ich diskutiere über Inhalte. Politische Parteien sollten sich pragmatisch mit der Lebensrealität der Menschen auseinandersetzen. Steigende Mieten, die Sorge vor dem Arbeitsplatzverlust - darum muss die Politik sich kümmern.

Schaut man auf die Berufe von Bundestagsabgeordneten, finden sich die meisten Handwerker in der AfD-Fraktion. Wie kommt das?

Das müssen Sie einen Politikwissenschaftler fragen. Ich sehe, dass der Deutsche Bundestag insgesamt von Berufspolitikern geprägt ist. Die Durchlässigkeit scheint nicht ausreichend gegeben zu sein. Es stünde allen Parteien gut an, Menschen aus allen Berufsgruppen in ihren Reihen zu haben.

Wie können die Parteien der demokratischen Mitte wieder an Vertrauen gewinnen?

Ich hielte es für eine kluge Strategie, wenn sich Parteien um die alltäglichen Fragen der Menschen, gerade auch der kleinen und mittleren Betriebe wie Bäcker, Dachdecker oder Friseure kümmern. Man muss sich Wohlstand erarbeiten können, ohne dass einem anderen dabei etwas weggenommen wird. Wer Leistung bringt, muss es auch zu etwas bringen können.

Wenn das Ihre Messlatte ist - sind Sie dem Kanzler und seiner Koalition dankbar für die Senkung der Stromsteuer?

Ordnungspolitisch ist das richtig, auch weil dadurch Bürokratie wegfällt. Das Problem ist die Befristung der Stromsteuersenkung, die locker 50 Prozent ihrer Wirkung zunichtemacht. Wer investieren will, braucht Planungssicherheit über zwölf Monate hinaus. Für mich ist unverständlich, wie nach so langen Diskussionen so wenig herauskommen kann. Stellen Sie sich mal vor, ein Handwerksmeister würde mit dem Einbau einer Wärmepumpe so umgehen wie die Regierungskoalition mit der Senkung der Stromsteuer. Er würde den letzten Kunden verlieren.

Welche Entlastungen braucht das Handwerk?

Die Lohnzusatzkosten müssen runter. Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung von 43 auf 40 Prozent des Bruttolohns zu senken, ist dringend notwendig. Das würde vermutlich die Wettbewerbsfähigkeit stärker verbessern als jede Steuersenkung.

Haben Sie einen Vorschlag für die Finanzierung?

Es geht hier um mehr als 50 Milliarden Euro. Die lassen sich nicht allein im Sozialsystem einsparen, dafür braucht es ein Bündel an Maßnahmen. Bei niedrigeren Lohnzusatzkosten bliebe Arbeitnehmern und Arbeitgebern mehr Geld für Konsum und Investitionen. Das könnte das Wachstum ankurbeln. Wenn am Ende alle profitieren, könnte bei Steuertarifen vielleicht noch einmal anders überlegt werden. Kleckern bringt uns hier nicht weiter. Leider droht sich das Reformfenster schon wieder zu schließen.

Weshalb?

Meine Sorge ist, dass wir keine Reformen sehen, bis die SPD eine neue Führung gewählt hat. Danach sind Wahlen in NRW.

Welche Reformen gelingen noch? Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU, v.l.) Hinter ihnen die Ministerinnen Karin Prien (CDU), Stefanie Hubig (SPD) und Nina Warken (CDU, v.l.) Copyright: AFP

Sie haben Zweifel, ob Friedrich Merz noch zum Reformkanzler wird.

Die Rentenreform, die Union und SPD vor der Sommerpause vereinbart und ja selbst als Gesamtkunstwerk bezeichnet haben, wird es vermutlich in diesem Jahr nicht mehr durch Bundestag und Bundesrat schaffen. Und wenn man sich die aktuelle Debatte ansieht, könnten Maßnahmen auf der Strecke bleiben, die langfristig die Kosten dämpfen - etwa die Abschaffung eines abschlagsfreien Renteneintritts vor 65 nach 45 Beitragsjahren. Das ist meine große Sorge. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es anders kommt.

Die Wirtschaft wächst wieder spürbar - nach jahrelanger Stagnation. Wie zeigt sich das im Handwerk?

Bislang so gut wie gar nicht. Der Geschäftsklimaindex im Handwerk liegt auf dem Niveau der Corona-Pandemie. Die Investitionen sind so schwach wie während der Finanzkrise 2009. Nicht wenige Betriebe schließen. Allein im Handwerk sind in den vergangenen zwei Jahren über 150.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Das sind Kapazitäten, die gebraucht würden, um Energie- und Mobilitätswende, Infrastruktur- und Wohnungsbau voranzubringen. Doch der Baubereich schrumpft in diesem Jahr um 0,9 Prozentpunkte. Und was macht die Regierungskoalition? Sie befristet die Stromsteuersenkung. Das darf doch nicht wahr sein! Wie sollen Betriebe unter solchen Bedingungen Investitionen planen?

In welchen Gewerken ist die Lage besonders dramatisch?

Neu ist, dass die Lage in allen Handwerken schwierig ist, selbst in den Gesundheitshandwerken wie Augenoptikern oder Hörakustikern. Denen wurden im Zuge der Gesundheitsreform einfach einmal pauschal drei Prozent bei der Vergütung gestrichen. Per Gesetz! Ich frage mich, was das mit Gerechtigkeit zu tun hat.

Was ist der tiefere Grund für die Misere?

Zwei Namen: Putin und Trump. Ihre Kriege und Zölle haben einen beispiellosen Schub bei den Material- und Energiekosten ausgelöst, der viele Betriebe aus der Kurve werfen könnte.

Wie wirkt sich das auf den Ausbildungsmarkt aus?

Das ist das eigentlich Bemerkenswerte: Obwohl die wirtschaftliche Lage gerade so schwer ist, legt das Handwerk bei der Ausbildung sogar noch zu. Während es in der Gesamtwirtschaft ein Minus bei den neuen Ausbildungsverträgen gibt, erwarten wir im Handwerk das vierte Jahr in Folge ein Plus von rund einem Prozent. Das ist ein gigantischer Erfolg und ein enormer gesellschaftspolitischer Beitrag. Das Handwerk sichert Fachkräfte für morgen - und integriert dabei auch Geflüchtete und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Aber leider gibt es dafür keine angemessene Wertschätzung!

Wertschätzung in welcher Form?

Nur ein Beispiel: Wir mussten wieder monatelang kämpfen, dass der Bund seinen im Vergleich zur Hochschulfinanzierung ohnehin überschaubaren Beitrag zur überbetrieblichen Lehrunterweisung nicht kürzt. Das ist unwürdig und lässt den angemessenen Respekt vor der Bedeutung der dualen Ausbildung vermissen.

Warum läuft es bei der Ausbildung im Handwerk besser als sonst in der Wirtschaft?

Das dürfte auch mit der zunehmenden Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz zu tun haben. Je virtueller die Welt, desto größer wird die Sehnsucht nach greifbaren Ergebnissen - und nach dem sozialen Miteinander im Betrieb und mit den Kunden. Dazu kommt die Sicherheit, dass KI die eigentliche handwerkliche Tätigkeit absehbar nicht ersetzen kann. Handwerksberufe werden sich verändern, aber sie werden nicht verschwinden.