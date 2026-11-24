Die Zahlen sind erschreckend. Doch überraschend sind sie nicht. Während Gewaltdelikte im Allgemeinen abnehmen, nimmt Gewalt gegen Frauen zu, und das vorrangig in den eigenen vier Wänden. 342 getötete Frauen und Mädchen in Deutschland in nur einem Jahr – diese Zahl spricht für sich.

Die Ursachen liegen recht offen zutage. Und sie liegen nicht vorrangig, wie zuletzt viele glauben machen wollten, in Zuwanderung aus patriarchalischen Gesellschaften. Der Deutsche Frauenrat betont vielmehr, dass Männer mehr Macht abgeben müssten. Das könne zu Gewalt führen. Außerdem steige die Bereitschaft, Taten anzuzeigen.

Machismo den Nährboden entziehen

Wenn die Frage nach dem Warum beantwortet ist, bleibt die Frage: Was folgt daraus? Bundesjustizministerin Stefanie Hubig setzt auf eine ganze Reihe von Gesetzesverschärfungen. Dazu zählt die Einführung der spanischen Fußfessel ebenso wie rigides Eingreifen bei verbalen Attacken sowie die Verlängerung der Verjährungsfrist bei Vergewaltigung. Die SPD-Politikerin will schließlich durchsetzen, dass die Tötung einer Frau „aus männlichem Besitzdenken“ grundsätzlich als Mord bestraft wird, nicht als Totschlag. All das ist zweifellos richtig.

Strafverschärfungen allein werden aber kaum ausreichen, um die Gewalt einzudämmen. Eine gesellschaftliche Aufgabe vor allem von Männern ist, dafür zu sorgen, dass zeitweilig überkommen geglaubte Rollenbilder nicht aufs Neue erstarken.

Denn wenn stimmt, was der Frauenrat sagt, dass Männer aus Angst vor Machtverlust töten, dann müssen Verhältnisse geschaffen werden, in denen Männer nicht in Macht-Kategorien erzogen werden, sondern auf andere Rollenbilder zurückgreifen können. Nein, es geht nicht darum, auf Machismo mit Verständnis zu reagieren. Es geht darum, ihm den Nährboden zu entziehen. Das wäre im Interesse von Frauen und Männern.