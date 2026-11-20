Zwei Justizbeamte begleiten einen Gefangenen zu einer Arztpraxis am Essener Kennedyplatz. Im Treppenhaus greifen zwei Maskierte an, überwältigen die Beamten und befreien den Mann von seinen Fußfesseln. Die Befreiung im Oktober 2026 ist einer jener Vorfälle, die eine einfache Frage aufwerfen: Wie sicher ist Nordrhein-Westfalens Strafvollzug? Doch die Antwort führt über Schlösser, Waffen und Kontrollen hinaus.

Der Kriminologe Martin Rettenberger hat im Auftrag des FDP-Rechtspolitikers Werner Pfeil untersucht, ob der Vollzug den heutigen Anforderungen noch gerecht wird. Sein 64-seitiges Gutachten beschreibt ein System, das mehr leisten muss, während Personal fehlt und Behandlungsbedarf wächst. Die Schlussfolgerung: NRW braucht zusätzliche Mittel. Aber nicht einfach mehr Geld für dieselben Abläufe, sondern eine Bestandsaufnahme, wofür es eingesetzt werden sollte.

Der Verdacht reicht bis ins Rheinland

In Euskirchen beispielsweise sollen Bedienstete gegen Bezahlung Hafterleichterungen und Warnungen vor Kontrollen organisiert haben. In Rheinbach geht es um den Verdacht, dass Beschäftigte Drogen und Mobiltelefone einschleusten. Durchsucht wurden auch Objekte in Köln. Justizminister Benjamin Limbach hat nach den Vorwürfen in Euskirchen unter anderem strengere Regeln für Gefangene aus der organisierten Kriminalität angekündigt. Verlegungen in den offenen Vollzug sollen genauer geprüft, taktische Wohnsitzwechsel erkannt und Korruptionsrisiken untersucht werden.

Professor Rettenberger vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen richtet den Blick auf den Alltag zwischen den Sicherheitsvorfällen. Zum 1. April 2026 waren im Allgemeinen Vollzugsdienst landesweit rund 460 Planstellen unbesetzt. Dessen Beschäftigte schließen nicht nur Türen auf und zu. Sie beobachten Gefangene, erkennen Spannungen und erleben, wenn jemand sich zurückzieht oder aggressiver wird. Fehlt für diese Kontakte die Zeit, können Warnzeichen für Gewalt, psychische Krisen oder Radikalisierung unbemerkt bleiben, heißt es im Gutachten.

Wie sich Überlastung ausdrückt, zeigen beispielsweise die Zahlen aus der Haftanstalt Willich I: Im Mai 2026 lag der Krankenstand im Allgemeinen Vollzugsdienst dort bei 23 Prozent, landesweit bei 14 Prozent. Je Bedienstetem hatten sich durchschnittlich 165 Mehrarbeitsstunden angesammelt.

Behandlung ist auch eine Sicherheitsfrage

Zugleich verändert sich die Arbeit. Ältere Gefangene benötigen mehr medizinische Versorgung, Sprachbarrieren erschweren Gespräche und Therapie. Psychische Erkrankungen treffen häufig mit Suchtproblemen zusammen. Die Zahl stationärer psychiatrischer Behandlungen von Gefangenen in NRW stieg von 69 im Jahr 2021 auf 288 im Jahr 2025. Mittlerweile leiden rund 30 Prozent der Inhaftierten unter derartigen Erkrankungen. Anfang 2026 war dennoch knapp ein Viertel der vorgesehenen psychologischen Stellen unbesetzt.

„Die Resozialisierung steht heute vor größeren Herausforderungen als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten“, betont Rettenberger. Zumal dem System immer mehr aufgebürdet wird, wie beispielsweise auch die Realität in den nordrhein-westfälischen Maßregelvollzugseinrichtungen zeigt. Im vergangenen Jahr waren dort auch etwa 220 ausweispflichtige Personen untergebracht, was Kosten von rund 32 Millionen Euro verursachte, obwohl die Betroffenen längst in ihre Heimatländer zurückgeführt werden sollten.

Was der offene Vollzug leisten kann

Gerade nach Euskirchen sei eine Unterscheidung wichtig, so Rettenberger: Missbrauch des offenen Vollzugs dürfe dessen Zweck nicht grundsätzlich infrage stellen. In NRW war 2025 gut ein Viertel der Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten dort untergebracht, bundesweit etwa jeder Siebte. Arbeit, soziale Kontakte und eine vorbereitete Entlassung können den Weg in ein straffreies Leben erleichtern. Die Landesregierung lasse die nordrhein-westfälische Justiz im Stich, kritisiert Werner Pfeil, rechtspolitischer Sprecher der FDP‑Landtagsfraktion, die Ergebnisse des Gutachtens. Das Personal-Berechnungsmodell für die Justiz sei nicht nur falsch, sondern seit 14 Jahren unverändert, „während die Realität auch in den Haftanstalten sich längst grundlegend verändert“ habe.

Statt der offiziell 460 unbesetzten Planstellen würden landesweit in Wahrheit rund 700 Vollzugsmitarbeiter fehlen. Zudem fordert die FDP den flächendeckenden Einsatz „technischer Innovationen wie beispielsweise Drogenscanner“ sowie einer „landesweit einheitlichen digitalen Gefangenenakte sowie einer systematischen digitalen Erfassung und Auswertung von Sicherheitsvorfällen und Korruptionsverdachtsfällen“. Ein leistungsfähiger Justizvollzug müsse sich zudem an seinen Ergebnissen messen lassen. „Deshalb fordern wir eine regelmäßige wissenschaftliche Evaluation der Sicherheits-, Behandlungs- und Resozialisierungsmaßnahmen, bei der unter anderem die Rückfallquoten und die Wirksamkeit therapeutischer Angebote untersucht werden müssen“, betonte Pfeil.

Justizministerium widerspricht den Vorwürfen

Der Justizvollzug sei „personell und finanziell sehr gut aufgestellt“, widersprach eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Justizministeriums den Vorwürfen: „Mit annähernd 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Gesamtbudget von deutlich mehr als einer Milliarde Euro im Haushaltsentwurf 2027 steht der Justizvollzug deutlich besser da als vor zehn Jahren.“ In diesem Zeitraum seien „saldiert mehr als 900 Planstellen und Stellen neu eingerichtet worden“. Dies betreffe beispielsweise Mitarbeitende des psychologischen Dienstes, Fachärzte für Psychiatrie, Fachpflegekräfte Psychiatrie und Ergotherapeuten.