Köln – Am Donnerstagabend treffen die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU, Thomas Kutschaty und Hendrik Wüst, in der WDR-Wahlarena ein letztes Mal vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aufeinander. SPD-Politiker Kutschaty will Amtsinhaber Wüst nach nur wenigen Monaten das Amt des Ministerpräsidenten streitig machen. Wer geht als Sieger aus dem finalen Duell hervor? Und wie reagieren die sozialen Medien? Verfolgen sie die Wahlarena im Newsblog.