Die Suche nach Weltkriegsbomben soll in Nordrhein-Westfalen beschleunigt werden. Für die Kampfmittelräumung und die Luftbildauswertung sollen zusätzlich 3,5 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Dieser Betrag ist Teil einer Reihe von Ergänzungen, die Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) für den Entwurf des Haushaltsplanes 2027 vorgelegt hat.

Wenn die Bezirksregierungen mehr Ressourcen zur Kampfmittelräumung haben, mehr Aufträge für die Luftbildauswertung vergeben können, könnten Flächen schneller entwickelt und Investitionen in die Infrastruktur beschleunigt werden, sagte Optendrenk. Als Beispiele nannte er die Revitalisierung von Brachflächen, die Entwicklung von Gewerbegebieten und die Ansiedlung von Unternehmen.

Zahl der geborgenen Kampfmittel in NRW drastisch gestiegen

Nach Daten des Innenministeriums sind im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Kampfmittel in Nordrhein-Westfalen von den Experten geborgen worden. Die Gesamtzahl der geräumten Bomben, Granaten, Minen, Handgranaten und Sprengmittel stieg stark auf gut 4400 Stück. Das sind rund 1530 Stück beziehungsweise 53 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Darunter sind 116 große Bomben mit einem Gewicht von mindestens 50 Kilogramm. Das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Gewicht der eingesammelten Infanteriemunition stieg kräftig um 64 Prozent auf gut 884 Kilogramm. Das Gewicht der vom Kampfmittelräumdienst geborgenen Munitionsteile nahm sogar um das Fünffache auf mehr als 19 Tonnen zu.

Zum Anstieg der Zahlen sagte eine Sprecherin des Innenministeriums, dass es bei Bauprojekten oft eine Häufung der Funde gebe. Außerdem stiegen im Sommer bei Niedrigwasser die Funde regelmäßig an.

Im Rhein wurde allerdings in diesem Sommer ein langanhaltendes extremes Niedrigwasser verzeichnet. Das ganze Ausmaß der Funde wird sich erst in der Jahreszahl zeigen.

Viele Altlasten im Rhein gefunden

Mehr als 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges tauchten aus dem schmalen Rhein Munition und Fliegerbomben auf. Der Kampfmittelräumdienst war am Rhein im Dauereinsatz, wie die Bezirksregierung Düsseldorf schilderte. So wurde in Köln im Rhein eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe entschärft.

Zwischen Köln und Bonn wurde bei Niederkassel eine deutsche Wasserbombe entdeckt, mit der die Wehrmacht vermutlich eine Brücke sprengen wollte. Auch Umweltinitiativen stießen bei Müllsammelaktionen am Rhein etwa in Düsseldorf auf gefährliche Munition und informierten die Behörden zur Bergung. Die Stadt Bonn etwa warnte vor den Gefahren, die von Kampfmitteln ausgehen.

Viele Funde auch durch Luftbildauswertung

Schon im ersten Halbjahr 2025 war die Zahl der gefundenen und entschärften Weltkriegsbomben auf 94 gestiegen, nach 75 im ersten Halbjahr 2024. Mehr als die Hälfte der Weltkriegsbomben seien durch das Auswerten von Luftbildern aus Kriegsjahren entdeckt worden, hieß es dazu damals aus dem Innenministerium.

Durch die Luftbildauswertung werde die Kampfmittelbelastung eines Grundstücks erkundet, erklärte die Ministeriumssprecherin. Nur so könne man geeignete Suchverfahren für die erwarteten Kampfmittel festlegen. Auch könnten Flächen durch eine Luftbildauswertung vom Kampfmittelverdacht befreit werden, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich werden. (dpa/red)