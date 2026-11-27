Fliegerbombe bei Baggerarbeiten entdeckt

Am Mittwochabend war bei Baggerarbeiten im Garten eines Privatgrundstücks in der Bergheimer Innenstadt eine amerikanische Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe aufgetaucht. Sie war an der Kölner Straße in Höhe des „Intro“ gefunden worden, wie die Kreisstadt berichtet. „Durch die Baggerarbeiten wurde die Bombe senkrecht nach unten gedrückt, sodass die Zünder nach unten zeigen und zunächst freigelegt werden müssen“, hieß es in einer Mitteilung am Abend. Über Nacht sei die Bombe polizeilich überwacht worden.

Evakuierung im Radius von 300 Metern

Am Donnerstagmorgen ab 8 Uhr wurden dann laut Angaben der Bergheimer Pressestelle Gebäude in einem Radius von 300 Metern evakuiert, darunter unter anderem das DRK-Alten- und Pflegeheim, das Berufskolleg am Standort Ketteler Straße, die Agentur für Arbeit, der Bahnhof sowie Teile der Fußgängerzone. Rund 1600 Menschen waren davon betroffen.

Die Evakuierung konnte gegen 11.30 Uhr abgeschlossen werden.

Betreuungsstellen für Betroffene eingerichtet

Für Menschen, die während der Maßnahmen eine Anlaufstelle benötigten, richtete die Stadt Bergheim Betreuungsstellen in der Dreifachsporthalle am Gutenberg-Gymnasium sowie in der Turnhalle in der Von Langen-Straße 14a in Zieverich ein. In den beiden Betreuungsstellen seien im Verlauf der Evakuierung rund 160 Personen aufgenommen worden, das Krankenhaus Bergheim nahm nochmals 30 Personen bei sich auf, teilt die Kreisstadt mit.

Entschärfung dauert knapp eine Stunde

Der Kampfmittelräumdienst begann mit der Entschärfung der Bombe um 11.50 Uhr und konnte um 12.40 Uhr Entwarnung geben. Bürgermeister Volker Mießeler zeigte sich erleichtert über den erfolgreichen Verlauf: „Eine solche Situation stellt alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen und erfordert eine schnelle und sorgfältige Koordination. Ich bin sehr froh, dass die Evakuierung und die Entschärfung so reibungslos verlaufen sind und alle Betroffenen nun wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.“

Dank an Einsatzkräfte und Helfer

Die Kreisstadt Bergheim bedankte sich bei allen Einsatzkräften und Helferinnen und Helfern, insbesondere bei der Polizei, der Feuerwehr, dem Rhein-Erft-Kreis, dem Kampfmittelräumdienst, dem Ordnungsamt, dem Krankenhaus Bergheim, dem DRK Pulheim und Kerpen sowie den Maltesern aus Erftstadt und Bergheim sowie dem gesamten Einsatzteam der Kreisstadt. (rag)