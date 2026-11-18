Vor ihrem gemeinsamen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. Bei einem Treffen in der südchinesischen Metropole Shenzhen hoben die beiden Staatschefs die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor.

Xi Jinping und Wladimir Putin zeigen Einigkeit vor Donald Trump

„Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein“, sagte Putin. Unter nicht einfachen geopolitischen Bedingungen funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UN-Vetomächte auf internationaler Bühne stabil, sagte er. Putin betonte zudem das Ziel, ein „gerechteres System für eine Weltordnung“ aufzubauen.

Bereits zuvor hatten beide Staatschefs bei Auftritten vor Wirtschaftsvertretern im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) für mehr internationale Zusammenarbeit geworben.

Xi Jinping warnt vor Protektionismus und Abschottung

Xi warnte vor zunehmendem Protektionismus und forderte mehr Freihandel. „Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen“, sagte er. Er rief dazu auf, das internationale Handelssystem zu stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen. Zudem sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz und in der Digitalwirtschaft aus. Xi warb zugleich für China als Wirtschaftsstandort. Das Land werde seinen riesigen Markt weiter öffnen und mehr hochwertige Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland einführen.

Putin beklagte seinerseits „staatlichen Egoismus“, eine „Fragmentierung der Weltwirtschaft“ und rief die Staaten zur Zusammenarbeit auf. Es müsse um „Partnerschaft statt Isolation und Dialog und nicht um Ultimaten“ gehen, sagte er. Er kritisierte einmal mehr die Sanktionen des Westens gegen Russland im Zuge seines Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Wladimir Putin kritisiert westliche Sanktionen

Russlands sei inzwischen der „Rekordhalter“ bei Sanktionen und behaupte sich gegen sie, während der Westen sich damit selbst schade, sagte Putin. So büße etwa die EU wirtschaftliches Potenzial ein, weil sie auf billige russische Energie verzichte. Deutschland und die anderen Verbündeten der Ukraine verfolgen mit den Sanktionen das Ziel, Putins seit bald fünf Jahren andauernden Krieg zu stoppen.

Während Kanadas Ministerpräsident Mark Carney später auf demselben Gipfel vor Wirtschaftsvertretern sprach, aßen Putin und Xi gemeinsam. Bilder russischer Staatsmedien zeigten die beiden nebeneinander an einem runden und mit Blumen geschmückten Tisch, auf dem gut gefüllte Sekt- und Weingläser standen.

Putin erwartet viel vom Treffen mit Donald Trump und Xi Jinping

Putin äußerte hohe Erwartungen an das Treffen mit Trump und Xi am Donnerstag (19. November). Er gehe von einem „großen potenziellen Nutzen“ der Gespräche aus. Ziel müsse es sein, die politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen der Staaten durch die Suche nach Kompromissen auszubalancieren. Es ist das erste gemeinsame Gipfeltreffen der drei Staatschefs. Zuvor ist am Donnerstag ein separates Gespräch zwischen Trump und Xi geplant.

Dem Apec-Zusammenschluss gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Er will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.

China präsentiert sich als Wirtschaftsmacht

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit sie zur Sonderwirtschaftszone gemacht wurde, ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole avanciert, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben. (dpa/red)