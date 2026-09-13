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SpritpreisdeckelStoppt die Erwartungsspirale!

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3 min
Die Spritpreise zogen am Wochenende auch in Köln kräftig an.

Die Spritpreise zogen am Wochenende auch in Köln kräftig an. 

Copyright: Philipp J. Meckert

Die Eskalation in Nahost löst eine neue Debatte über Entlastungen aus. Die Politik sollte darauf verzichten.

Was Donald Trump und Benjamin Netanjahu entfesselt haben, als sie ihre Militäroperation gegen den Iran starteten, zeigt sich in Etappen. Erst blockierte der Iran die Straße von Hormus, jetzt greift die verbündete Huthi-Miliz nach der Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. Saudi-Arabien, weltgrößter Öl-Exporteur, muss nach Drohnenangriffen die wichtige Ost-West-Pipeline abschalten.

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