Was Donald Trump und Benjamin Netanjahu entfesselt haben, als sie ihre Militäroperation gegen den Iran starteten, zeigt sich in Etappen. Erst blockierte der Iran die Straße von Hormus, jetzt greift die verbündete Huthi-Miliz nach der Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. Saudi-Arabien, weltgrößter Öl-Exporteur, muss nach Drohnenangriffen die wichtige Ost-West-Pipeline abschalten.