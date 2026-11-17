Ein umstrittener Weltmeister strebt das höchste Amt der Bundesrepublik an: Die AfD-Parteispitze um Alice Weidel hat den ehemaligen Nationalspieler Thomas Berthold am Samstag (14. November) zu ihrem Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten ernannt. Die Entscheidung sorgte sofort für scharfe Reaktionen. Auch der Kölner SPD-Politiker Karl Lauterbach hielt sich mit seiner Meinung nicht zurück.

„Mit Thomas Berthold haben wir einen Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft gefunden, der wirklich alle Deutschen vertreten kann“, erklärten die AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Weidel in einem gemeinsamen Statement. Man setze bewusst auf einen Bewerber ohne Parteibuch, um einen echten Neustart an der Spitze des Staates zu ermöglichen.

Alice Weidel nominiert Thomas Berthold

Der 62-Jährige, der 1990 unter Teamchef Franz Beckenbauer Weltmeister wurde, absolvierte 62 Länderspiele und ist parteilos. Nach seiner aktiven Zeit war er bis 2005 als Manager von Fortuna Düsseldorf tätig. Während der Corona-Pandemie fiel der ehemalige Rechtsverteidiger durch scharfe Kritik an den staatlichen und behördlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf.

Thomas Berthold hatte bereits öffentliche Auftritte im Umfeld der Querdenken-Bewegung. So sprach er im August 2020 bei einer Demonstration von der Bühne aus. Dabei verharmloste er das Coronavirus als „letztendlich eine Grippe“ und stellte Karl Lauterbach als „unter Drogen“ stehend dar.

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Karl Lauterbach reagiert mit Ironie auf AfD-Ankündigung

Der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach kommentierte die Nominierung am Samstagabend auf der Plattform X. Ironisch schrieb er, die AfD habe mit Berthold „den perfekten Kandidaten“ gefunden. Mit „platten verschwörungstheoretischen Geschwurbel und undifferenzierten Vorurteilen“ repräsentiere dieser den Kern der Partei umfassend.

Bertholds Verschwörungserzählungen reichen noch weiter. Bereits im Jahr 1999 warb Ex-Profi, der u.a. für Bayern München, VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auflief, für ein Buch mit rechtsextremen Verschwörungstheorien, das aufgrund von Volksverhetzung indiziert wurde.

Wie Alice Weidel: Thomas Berthold lebt mit Ehefrau in der Schweiz

Und es gibt noch eine Parallele zu AfD-Chefin Weidel, die mit ihrer Lebensgefährtin in der Schweiz lebt. Der ehemalige Serie-A-Legionär ist im Jahr 2022 mit seiner Ehefrau in die Schweiz gezogen. Bertholt hat seinen Wohnsitz im südschweizerischen Kanton Tessin.

Am 30. Januar wird der Nachfolger des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier von der Bundesversammlung gewählt. Ilse Aigner, die von Union und SPD nominiert wurde, dürfte aller Voraussicht nach die Mehrheit erhalten. Berthold hat nach derzeitiger Einschätzung keine realistische Chance auf das Amt. (red)