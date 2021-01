Düsseldorf -

Soll Prostitution verboten werden, so wie in Schweden? Oder muss man die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Rotlichtmilieu verbessern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich jetzt der Düsseldorfer Landtag in einer Experten-Anhörung. Im Vorfeld gibt es bereits einen heftigen Streit um den Termin. Ein „Aktionskreis Nordrhein-Westfalen pro Nordisches Modell“ kritisiert den Kreis der geladenen Gutachter. Bei den zehn geladenen Sachverständigen handele es sich überwiegend um Personen und Vereine, die ein kommerzielles Interesse am Fortbestand der Prostitution hätten.